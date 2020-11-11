NOW辯風向／哆啦大師降臨1拳不敵3掌！反方露香肩神逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
正方首先派出「哆啦A夢大師」小李上場申論，他表示故事中的大雄本來命運悲慘，是因哆啦A夢出現人生才有轉機。小李也預測反方會以「大雄濫用哆啦A夢給的道具」反擊，他就舉出動畫中例子反駁，認為哆啦A夢讓大雄學習如何做人，更狠嗆反方「你們準備了2個禮拜，我準備了十年！」
接下來，反方學生左丹奴質詢時就狂開砲火，針對「哆啦A夢教育法錯誤」狂打，他拿出日本網民統計表爆料大雄在動畫中未經同意使用法寶347次、偷看靜香裸體627次，甚至還曾偷錢、賣掉父母房子，「一直在做壞事還一直給他道具，這合理嗎？」
然而第二輪激辯中，正方派出表妹，她認為大雄在故事中仍然有進步，就算存在缺陷，導致結局受到懲罰，但也是因大雄個人缺陷導致；但卻被反方關閎文以「哆啦A夢助紂為虐」爭辯，更再度拿出數據，讓正方瞬間被壓著打，情勢一度危急，隊友小李、達爾在後面狂冒汗，想出嘴也沒辦法。
接著反方左丹奴指出，故事中哆啦A夢時常拿著高危險性的道具做壞事，甚至10次有9次都是大雄哭著求哆啦A夢才得到的。正方達爾也反駁，大雄在故事結尾都有學習到「正面的觀念」，就結果論來講，哆啦A夢是有所幫助的。雙方都言之有物，就連主持人宋少卿也大讚「根本是高品質的辯論！」。
最後一輪中，正方表妹解釋大雄雖然依賴哆啦A夢，但過程中會讓大雄有所成長。不過當阿樂提問「那依賴變成濫用呢？」表妹突然自爆「濫用一定會有報應，你要不要相信我？」疑似自爆曾被人利用過，讓現場瞬間掀起一陣暴動。
反方學生Eric一出場，就被宋少卿發現「小心機」穿著露肩白色上衣，甚至開玩笑表示「因為今天要賺錢！展現誠意給網友！」隨後Eric也展開辯論，她以「黑道和小弟」比擬大雄和哆啦A夢的關係，更以大雄壞事統計數據做調查，指出「如果大雄是台灣小學五年級的學生，他早就應該要被關至少68年以上」。
節目最後阿樂也公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，支持正方比例降為50%，而站在反方的上升至50%，反方成功逆轉獲勝，最終拿走了1萬元獎金。
《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：陳雅雲）