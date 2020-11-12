政院擴大發放三倍券　1.3萬名具永居權外國人及官員受惠

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行政院發言人丁怡銘轉述閣揆蘇貞昌裁示，2週前，國發會主委龔明鑫在院會中提議，是否對在台外籍人士發放三倍券，經行政院秘書長李孟諺多次邀集相關部會研商後確認可行。因此，將擴大發放給持有「有效永久居留證者」及「外交官員證者」，約13000位，下週一、11月16日起開始領取。
蘇貞昌說，在感恩節、聖誕節前夕，政府以此表達對他們的感謝，也邀請他們共同來參與今年最重要的刺激消費政策，讓他們一方面能領到這份設計精美的小禮物，一方面也共襄盛舉、帶動消費，這也是展現台灣是一個充滿濃厚人情味，溫暖而友善國家。
經濟部中小企業處處長何晉滄指出，持永久居留證者有11621人，包含在台居住5年以上、具有特殊貢獻人士、高端專業人才；持官員證者有1410人，包含外交官員證、國際機構官員證、外國機構官員證、外籍隨從證。
對於領用方式，何晉滄說，三倍券的使用期限是12月31日。持永久居留證者，可持健保卡或居留證及1000元到郵局領取，也可數位綁定；持官員證者，將由外交部以專案協助，發放紙本三倍券。
記者追問，明年是否有其他的振興措施，以及擴大發放三倍券的預算為何？丁怡銘表示，目前還沒有其他振興措施。經濟部官員說，擴大發放三倍券是以現有預算來支應。