網友讚10年前像郭泓志 陳柏惟：看他打球才是看門道
網友讚10年前像郭泓志 陳柏惟：看他打球才是看門道
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-12 12:46:42｜update2020-11-12 13:05:23
近日臉書出現一股10年挑戰，網友紛紛貼出多年前的大頭貼和現在相比，台灣基進立委陳柏惟也跟上這股風潮，網友留言大讚像藝人孫協志、前棒球選手郭泓志。今（12）日被媒體問到此事，陳柏惟說他非常欣賞郭，是郭的球迷，更加碼指出很多看不懂棒球的人支持王建民，因為王以前在大聯盟有一段很風光的日子，但郭泓志曾經受過大傷，回到球場依舊能飆球速，直言「看郭泓志才是看門道。」
陳柏惟的10年大頭貼挑戰，引發網友熱烈回覆，不管是按讚、留言量，都比平常張貼問政內容多了好幾倍，有人稱讚他以前像孫協志、郭泓志。今日媒體問及此事，陳柏惟僅簡單說「感覺就是老了10歲，其他還好。」被問到像孫協志的心情，陳柏惟說「不錯，只要很台的偶像我都喜歡。」至於被人說像郭泓志的想法，熱愛棒球的陳柏惟就像打開了話匣子，言談間都是對郭泓志的了解、欣賞，「我喜歡郭泓志，王建民是因為會贏，吸引到看不太懂棒球的觀眾，看他的比賽，覺得台灣選手在大聯盟會贏就叫他台灣之光，郭泓志是內行看門道，他幾次手肘受傷，回到賽場還是飆火球，有那種我管你是誰，我就要丟爆你，還創下左投連續無上壘的紀錄，非常厲害的選手，我很佩服」。