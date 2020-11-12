中彰區域觀光聯盟成型 打造地區特色品牌
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-12 16:10:00
因應國旅觀光市場需求，交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動台中市、彰化縣的觀光產業成立「中彰區域觀光聯盟」，今(12)日舉辦成立大會，參山處邀請行政院農業委員會林務局東勢林管處、南投林管處、農委會水保局台中分局等60餘個觀光產業公協會共襄盛舉，打造中彰地區特色觀光品牌。
交通部觀光局表示，日前交通部林佳龍部長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧與觀光局副局長周廷彰等公協會代表們進行「中彰觀光圈產業交流座談會」，聽取大家的建言，並針對籌組觀光圈產業聯盟進行意見交流。以參山處為平台，促成中彰觀光圈的產業聯盟跨區整合，將旅遊帶的食、宿、遊、購、行等相關產業資訊整合在同一平台，著重在盤點資源，加強觀光旅遊設施與相關服務整備，吸引國際觀光客來台旅遊。參山處表示，已成立專案團隊，刻正進行中彰資源盤點，瞭解中彰區域觀光聯盟整體觀光資源以及公協會組織進成員的產業特色，透過資源的盤點分析找出中彰區域觀光聯盟的課題及解決方式，並透過區域聯盟組織之間結盟為友好打群架的有利作為開拓出新的合作方式，發展出屬於「中彰區域觀光聯盟」觀光品牌與未來發展策略。
交通部觀光局強調，參山處成立「中彰區域觀光聯盟」整合臺中市及彰化縣的產官學界人士參與，將跨界、跨域、跨業的整合各種觀光資源，盤點出台中市、彰化縣的觀光相關資源及各區域協會意見，借鏡國內外成功的案例，透過案例分析與剖析，協助各公協會或地方民間社團爭取中央補助，舉辦的各種觀光行銷推廣活動，參與國內外交流宣傳、舉辦各種特色主題活動、觀光資源共享等，希望在後疫情階段能帶領觀光業者找出新的發展方向，發展奠定中彰觀光圈優良基礎。隨著觀光聯盟的成立，建立產業間彼此合作的橋樑，透過公協會及地方民間社團組織共同推動，提出短、中、長期要推動的政策、理念及想法，整合觀光產業的發展與合作的契機，達到公務單位、消費者及觀光產業三贏的最佳目標。
中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，台中市及彰化縣擁有不少觀光亮點，不管是自然風景、生活習性、人文藝術、特殊風土民情、農業產業等，都有其獨特性及吸引力，之前都是單獨發展或推廣，成效有限，中彰區域觀光聯盟的成立，除盤點區域內的觀光資源之外，配合地方政府的發展計畫及協助，建立區域觀光的品牌，創造優質的區域發展，吸引國民或國際旅客前往觀光旅遊。
顧問團隊教授吳政和表示，藉由本計畫的啟動，可創造中彰區域更多的觀光旅遊體驗與產值，提升區域觀光產業的角度出發，未來可強化觀光服務與整體環境美學，創造中彰區域觀光產業的形象與特色，建立區域觀光的品牌。