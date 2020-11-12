中彰區域觀光聯盟成型　打造地區特色品牌

因應國旅觀光市場需求，交通部觀光局參山國家風景區管理處為推動台中市、彰化縣的觀光產業成立「中彰區域觀光聯盟」，今(12)日舉辦成立大會，參山處邀請行政院農業委員會林務局東勢林管處、南投林管處、農委會水保局台中分局等60餘個觀光產業公協會共襄盛舉，打造中彰地區特色觀光品牌。

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交通部觀光局表示，

執行長蔡培慧與觀光局副局長周廷彰等公協會代表們

交通部觀光局強調，參山處成立「中彰區域觀光聯盟」整合臺中市及彰化縣的產官學界人士參與，將跨界、跨域、跨業的整合各種觀光資源，盤點出台中市、彰化縣的觀光相關資源及各區域協會意見，借鏡國內外成功的案例，透過案例分析與剖析，協助各公協會或地方民間社團爭取中央補助，舉辦的各種觀光行銷推廣活動，參與國內外交流宣傳、舉辦各種特色主題活動、觀光資源共享等，希望在後疫情階段能帶領觀光業者找出新的發展方向，發展奠定中彰觀光圈優良基礎。隨著觀光聯盟的成立，建立產業間彼此合作的橋樑，透過公協會及地方民間社團組織共同推動，提出短、中、長期要推動的政策、理念及想法，整合觀光產業的發展與合作的契機，達到公務單位、消費者及觀光產業三贏的最佳目標。

中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，台中市及彰化縣擁有不少觀光亮點，不管是自然風景、生活習性、人文藝術、特殊風土民情、農業產業等，都有其獨特性及吸引力，之前都是單獨發展或推廣，成效有限，中彰區域觀光聯盟的成立，除盤點區域內的觀光資源之外，配合地方政府的發展計畫及協助，建立區域觀光的品牌，創造優質的區域發展，吸引國民或國際旅客前往觀光旅遊。

顧問團隊教授吳政和表示，藉由本計畫的啟動，可創造中彰區域更多的觀光旅遊體驗與產值，提升區域觀光產業的角度出發，未來可強化觀光服務與整體環境美學，創造中彰區域觀光產業的形象與特色，建立區域觀光的品牌。