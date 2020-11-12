影／提萊劑零檢出文件打臉 牛肉麵冠軍：行政院道歉！
影／提萊劑零檢出文件打臉 牛肉麵冠軍：行政院道歉！
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-12 17:15:33｜update2020-11-12 18:55:59
行政院今天（12日）上午召開院會後記者會，抨擊台北市牛肉麵節冠軍業者，使用含有瘦肉精的美國牛肉，引發外界軒然大波。對此牛肉麵業者下午在台北市議會召開記者會，提出瘦肉精0檢出的檢驗證明，打臉行政院「使用萊豬」的說法。業者也呼籲行政院應當出面道歉。
台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，牛肉麵好不容易才成為台北市享譽國際的國麵，卻因為政治因素、萊豬的事情，把牛肉麵業者拖下水，「沒有在通知的情況之下，就把我們的今年的冠軍抹黑說，他是用萊牛來做這個牛肉麵。」鄭正中表示，「所以影響到我們小老百姓的牛肉麵的聲譽，不該成為政治口水，所以我們要求行政院道歉！」遭到直指使用含有瘦肉精牛肉的冠軍牛肉麵業者陳宏斌表示，很詫異自己得獎的照片出現在行政院會記者會中。「上面斗大的標題寫著今年台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，抱歉，我們其實很單純，我們是一個廠商做生意的，所有的肉品、材料都是按照政府法令，該怎麼樣的檢驗證明，我們都會努力取得。」陳宏斌說，「我們萊克多巴胺及各種的瘦肉精都是零檢出，符合國家的標準，蠻詫異的是為什麼行政院會針對我們這麼一個小小的商家來做一個這樣子不實的抹黑跟指控，本人感覺相當遺憾」。
陳宏斌也現場提出牛肉進口商提供的檢驗證明，強調使用的牛肉包含台灣牛肉、澳洲牛肉以及美國牛肉，「那在這三個國家牛肉當中，我們都會取得檢驗合格的證明，我們每季都會跟廠商要求肉類的檢驗報告。」陳宏斌說，「不管是產地證明以及檢出證明，甚至我們都會自行送SGS來做所有瘦肉精的檢驗。因為萊克多巴安只是其中一種瘦肉精，我們檢驗大概大概有十多種項目的瘦肉精，都是未檢出的項目，都是代表都符合規定」。
行政院發言人丁怡銘也表示，對於業者造成困擾，深感抱歉，他也親自訂了店家100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆手藝。