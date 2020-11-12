黃珊珊買單！自掏腰包沒打統編 前20名顧客吃牛肉麵免費
黃珊珊買單！自掏腰包沒打統編 前20名顧客吃牛肉麵免費
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-12 22:55:47
行政院發言人丁怡銘今（12）日稱今年台北市牛肉麵節冠軍店家使用含萊克多巴胺的美牛，遭店家打臉後花近4萬元共100碗牛肉麵致歉，不過卻遭爆使用統編報公帳，他事後澄清是自掏腰包且又再重訂新單以示誠意，今晚還親自到現場吃麵；而台北市副市長黃珊珊晚間也前往店內聲援業者，並在現場強調不會報公帳，且是用「現金」，另外她還下訂100碗麵，要分5天來贈送給每日來店的前20名顧客。
行政院發言人丁怡銘今日在行政院院會後指出，台北市辦的牛肉麵節冠軍使用的是萊克多巴胺的美牛，引發熱論，業者不滿該說法提出零檢出證明來「打臉」行政院，丁怡銘為表示歉意，下訂100碗總計共3萬9000元的牛肉麵欲滅火，但卻被爆出訂單收據「打統編」，疑似要以公務預算報帳。針對此事丁怡銘隨即澄清是由同仁代訂，這筆錢他會自掏腰包付，甚至之後為了避免誤解，還重新下訂新單取代原單，但仍舊止不住外界批評。
而台北市副市長黃珊珊為了聲援店家，晚間也率「學姊」黃瀞瑩與多位市府同仁前往店家消費，並在現場強調「絕對是自掏腰包，不會報公帳、而且是現金交易」。
此外，黃珊珊還送上一份大紅包，預付了100碗牛肉麵，要分五天來分送給每日前往店家消費的前20名顧客。黃珊珊說，他很抱歉牽連到店家，因此特別來補償，甚至還說「明天想再來吃不同口味的牛肉麵」，表示會力挺店家到底。
黃珊珊稍早也在臉書發文指出，她知道其實今天政院應該是要打擊她的，因為平常都是她去行政院會，她認為「國家和政府保護人民都來不及，竟然和人民為敵，甚至和全國牛肉的業者為敵」，最後更表示，「為了政治立場不惜去傷害人民，很難讓人原諒」。