丁怡銘再次口誤牛肉麵訂了「一百萬」 網：說謊成性
新頭殼newtalk |章祐方 綜合報導
calendar_today2020-11-13 15:38:15
行政院發言人丁怡銘昨指控台北市牛肉麵節冠軍使用含萊克多巴胺美牛，引發一連串的「牛肉麵之亂」。丁怡銘昨晚向店家道歉，並花費3萬9千元訂100碗紅燒牛肉麵，卻遭抓包打行政院統編「03722403」報公帳。對此，台大法律系教授李茂生直批「找有腦袋的人當官，真的有這麼困難嗎？」之後，丁怡銘今(13日)再出面致歉時竟又口誤稱訂了「一百萬」牛肉麵，不少PTT鄉民就嘲諷根本說謊成性。
李茂生稍早在臉書發文批評，「除了蠢以外，我只能說『欲蓋彌彰』真的是至理名言。找有腦袋瓜的人當官，真的有這麼困難嗎？直接道歉，說自己張冠李戴有錯，真的有這麼困難嗎？」隨後，在行政院發言人丁怡銘惹出牛肉麵風波後，行政院今日突然新增院長行程，蘇貞昌將與丁怡銘、立法院羅致政委員、張宏陸委員至「皇家牛肉麵重慶店」用餐。但丁怡銘在立法院受訪時，卻又一度口誤「訂了100萬」，隨後他馬上澄清是「100份牛肉麵（1份3碗），同時也是300碗牛肉麵」。
對此，不少PTT鄉民就發言嘲諷稱：「秘書，你知道該怎麼辦了吧」、「被抓包又說謊了，要說幾次謊」、「說謊成性」、「照之前綠共抹黑拜登的標準，這叫失智吧」、「酬庸位置都當不好，可憐」、「還享用謊話來圓謊啊」等語。
新聞來源為Newtalk 新頭殼