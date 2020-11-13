NOW辯風向／學生隊搶獎金出奇招 台大女神ERI竟露香肩

類辯論談話節目《NOW辯風向》11日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第十集，邀請到網紅團體「最近紅什麼」團員的小李，以及開新節目「異言不合」的主持人達爾、表妹到《NOW辯風向》，與3位學生針對「哆啦A夢是大雄的益友還損友」展開辯論。

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《NOW辯風向》節目跳脫過去節目中辯論模式，首次用抽籤方式來決定辯論對手，除此之外本次節目更大手筆提供一萬元現金給最後贏家，讓來賓及學生誓言要搶下本次勝利，因應這次哆啦A夢主題，特別找來研究哆啦A夢超過十年的網紅小李，與三位辯論高手來一較高下，學生隊也不是省油的燈，為了贏得此次比賽，學生隊各出奇招，左丹奴自製圖板、台大女神Eri更露香肩希望獲得網友的支持，讓眾人笑翻。

▲小李研究哆啦A夢10年▲

本集節目最後贏家會可以拿到一萬元現金，節目最後比例竟然持平，最後贏家詳情請上

NOW辯風向YOUTUBE頻道

，另外本集節目另一個令人期待的點是，節目尾聲在節目中抽現金送網友，讓線上網友氣氛達到最高點，更敲碗製作單位希望每集都能送現金，製作單位回覆「請大家鎖定今日新聞粉絲專頁以及訂閱NOW辯風向YOUTUBE頻道並開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩內容！」

▲學生佐丹奴自製圖板▲

《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定

《NOW辯風向》

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