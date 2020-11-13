口罩也有過節氣氛！聖誕口罩超「潮」

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聖誕節將近，許多廠商陸續推出聖誕節相關產品，目前全球最夯的「口罩」周邊，廠商當然也不會錯過搶下這波商機，國產口罩品牌「艾司鉄克」，推出聖誕限定印花口罩，讓民眾精心打扮的聖誕裝扮，不會被樸素平凡的素面口罩給破壞掉，消息傳出民眾躍躍欲試，要手刀搶購限量的聖誕限定口罩。
聚茂生技公司資深協理賴淑茵指出，在疫情威脅仍在下，防疫當前，口罩不但已是生活必需品，甚至還逐漸成為凸顯個人特色的潮流配件，有些限定款口罩還引發蒐集、收藏熱潮；但由於戴上口罩後，幾乎遮掉大半的臉，因此很多消費者都很重視口罩好不好看、夠不夠有型。
聚茂生技公司繼先前於雙十國慶期間推出「I love Taiwan」，及針對中秋節及股票族設計玉兔、天天漲停板等一系列造型口罩後，為迎接即將到來的聖誕節，也設計聖誕限定款口罩，賴淑茵也說，聖誕節在歐美等國家算是相當重大的一個節日，聖誕口罩在國外掀起一股購買風潮，透過超可愛的聖誕氛圍印花口罩，走到哪都能繼續散播節慶歡樂！
賴淑茵表示，聖誕限定款三層過濾防護口罩為100％台灣製造，有聖誕紅及企鵝家族兩種圖案，其中企鵝家族還特別推出兒童款，口罩的圖案印刷為食品級環保油墨印刷，獲紡織研究所認證通過，三層的防護結構除輕薄透氣，外層可防飛沫及水氣；中層使用聚丙烯熔噴不織布，透過靜電過濾，可阻隔粉塵等有害物質；內層材質舒適親膚，可吸附水氣。
「艾司鉄克」聖誕限定款三層防護口罩採四周鎖邊設計，可防止灰塵自兩側進入，同時使用可塑型鼻樑條，可隨臉型調整，全方位貼合臉部，避免花粉及灰塵進入，另外，耳掛具有彈性，長時間配戴舒適無痛。