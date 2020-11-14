NBA／名球評直指和哈登不合 意外釣出威少回應：捏造的
NBA／名球評直指和哈登不合 意外釣出威少回應：捏造的
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-14 10:07:17
近日「威少」Russell Westbrook高喊「賣我」消息傳得沸沸揚揚，美國媒體更指出原因就是和火箭一哥「大鬍子」James Harden鬧不合，終於Westbrook回應了，駁斥「這說法完全就是捏造的。」
《ESPN》知名球評Stephen A. Smith在節目上指稱，火箭雙星Westbrook、Harden已經不想再和對方搭檔了。Westbrook看到該則影片，在底下留言駁斥，「今天是我的生日，但我還是要說，這完全是捏造的。祝大家有個美好的夜晚。」
根據先前報導，Westbrook想要離隊的原因非常多，不過他本人沒有出面哪些是真、哪些是假，昨天他生日Harden還特意PO文祝他生日快樂，時間敏感，看不出來雙方私下是否撕破臉。目前除了黃蜂有意追求Westbrook外，記者Marc Stein表示，尼克也是潛在下家，尼克正在衡量是否接收他剩餘3個賽季1.32億美元的合約，並將他作為球隊第一選擇。