直播／再增3名境外移入確診　指揮中心下午2點記者會說明

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直播／再增3名境外移入確診　指揮中心下午2點記者會說明

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-14 14:00:24

▲就2台女居家檢疫期間確診等議題，今（12）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）
▲國內再增3名新冠肺炎境外移入確診個案，中央流行疫情指揮中心今（14）日下午2時將召開臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
繼新增8例新冠肺炎境外移入確診案例，創下今（2020）年4月19日以來，單日最高的確診案例數後，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布再增3名境外移入確診個案，累計國內確診數也達到600例，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時召開臨時記者會，對外說明最新情況。
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根據指揮中心13日統計，截至目前國內累計105,292例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103,758例排除），其中597例確診，分別為505例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、533人解除隔離、57人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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