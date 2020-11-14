直播／再增3名境外移入確診 指揮中心下午2點記者會說明
直播／再增3名境外移入確診 指揮中心下午2點記者會說明
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-14 14:00:24
繼新增8例新冠肺炎境外移入確診案例，創下今（2020）年4月19日以來，單日最高的確診案例數後，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布再增3名境外移入確診個案，累計國內確診數也達到600例，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時召開臨時記者會，對外說明最新情況。
根據指揮中心13日統計，截至目前國內累計105,292例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含103,758例排除），其中597例確診，分別為505例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、533人解除隔離、57人住院隔離中。
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