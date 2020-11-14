影／2020秀傳醫療體系家庭日　親子創意體驗手作樂趣

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活動開場，由專業表演者手舉「秀傳醫療體系」大旗進場，以特技空翻、揮舞大旗演出，吸引眾人目光；隨後彰化秀傳醫院楊基滐院長、彰濱秀傳醫院葉永祥院長、秀傳亞洲遠距微創手術中心黃士維院長與職工福利委員會黃柏文名譽主委共持一面雙院慶大旗進場。
秀傳醫療體系黃明和總裁、黃靖媛執行長和陳秀珠營運長等院內主管，及與會貴賓，人人手持電子聖火，點亮聖火台，慶祝兩院生日快樂，也象徵秀傳卓越傳承、不斷進步。
活動接下來由健身教練帶領全體與會人員進行暖身操後，大家一起健走繞校區一圈，享受運動樂趣。還有員工組隊報名的趣味競賽，「我是蜘蛛人」-穿上道具服跳躍至牆上，以及「同心協力」-五個人一起夾著大球到指定位置，考驗員工的默契和反應。
現場也安排適合親子同樂的多元活動，有小丑特技互動秀、扯鈴王子特技秀、HIGHSTAR姊姊帶動跳等，以及羽球好手、灌籃高手等10項運動闖關，並打造兒童遊樂園，有電動小車車、夢幻泡泡區等，還有創意手作DIY，讓親子發揮創意體驗手作樂趣。
秀傳家庭日結合彰秀、彰濱兩院雙院慶，是秀傳人每年一度的活動盛事，活動內容備受好評，今年活動雖逢防疫期間，員工及員眷報名人數比去年多了近千名。今年活動報到時有提供量體溫、乾洗手的服務，也有宣導戴口罩，落實防疫工作。
每位參與員工活動報到時都會領到園遊券，能和家屬開心去逛美食園遊會，現場有34個攤位及10輛胖卡餐車，讓大家都能享用美食、盡情吃吃喝喝，並在大草坪上快樂野餐。秀傳也贈送限量2千隻加油棒給員工；並有架設快拍機，方便大家印出自己手機拍的歡樂照片，照片能套印有活動圖框作紀念。