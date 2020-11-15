影／高鐵站滯洪池淪為傢俱「墳場」？蕭淑芬要求檢調介入

彰化高鐵站區滯洪池失蹤了！彰化縣田中鎮高鐵站區有多處滯洪池無端消失，甚至淪為廢棄木材及大型廢棄傢俱的「墳場」，彰化縣議員蕭淑芬會同縣府單位實勘後，感到不可思議，蕭淑芬說，滯洪池遭破壞將會失去滯洪、蓄水的功能，會提案要求縣府函請檢調單位調查。

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▲高鐵站區滯洪池疑遭填平。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲高鐵站區滯洪池疑遭填平。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

田中鎮公所表示，滯洪池堆放大型樹木枝幹是臨時的，沒有影響滯洪及蓄水功能，更沒有派人將滯洪池填平做為它用或都放大型廢棄傢俱。

蕭淑芬指出，高鐵站開發時，彰化縣政府在站區周邊開設多處滯洪池，最近有民眾陳情反映，靠近中潭里有一座滯洪池居然不見了，地上卻出現修剪樹木的枝條與落葉，更有大型廢棄木材等。

▲高鐵站區滯洪池淪為廢棄木材及大型廢棄傢俱的「墳場」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲高鐵站區滯洪池淪為廢棄木材及大型廢棄傢俱的「墳場」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

蕭淑芬表示，田中高鐵站區當初開發時闢建多處滯洪池，主要是預防豪大雨或颱風天時不要造成淹水，有民眾反映在高鐵站區綠園路一段旁有兩座滯洪池竟然變成露天燒樹枝的地方。

蕭淑芬邀集縣政府水資處、城觀處、環保局、地政處、警察局、田中鎮公所等相關單位聯合實勘，地政處說，高鐵站區土地是委由田中鎮公所代管，實勘時，鎮公所清潔隊表示，鎮公所在整理站區環境時將阻礙交通的樹枝修剪，修剪後的樹枝暫時堆置在滯洪池，將等待環保局協助破碎。

▲縣府水資處長陳詔慶打臉說，滯洪池能不能做為鎮公所臨時堆置大型樹木枝幹等雜物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲縣府水資處長陳詔慶打臉說，滯洪池能不能做為鎮公所臨時堆置大型樹木枝幹等雜物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

環保局長江培根表示，鎮公所若需要環保局調派大型機械破碎機協助將樹枝進行碎解，環保局會協助進行，但是，進行碎解的東西不能包括廢棄傢俱，且碎解地點要由公所覓尋，公所也可將大型樹木枝幹運送至竹塘鄉的縣府碎解場進行破碎。

▲彰化縣議員蕭淑芬會同縣府單位實勘後，感到不可思議。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

× ▲彰化縣議員蕭淑芬會同縣府單位實勘後，感到不可思議。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.15）

有關滯洪池有無遭人填平，將請地政處協助釐清，縣府水資處長陳詔慶說，滯洪池能不能做為鎮公所臨時堆置大型樹木枝幹等雜物，陳詔慶打臉說，高鐵站區的滯洪池是公兼滯，也就是說，公園兼滯洪池，水資處在今年9月18日就已經行文給田中鎮公所表示，高鐵段502、509地號不同意鎮公所作為臨時堆置場，希望田中鎮公所另尋用地。