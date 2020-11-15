民眾檢舉丁怡銘散布假消息後續？警方：非惡假害訊息不辦
民眾檢舉丁怡銘散布假消息後續？警方：非惡假害訊息不辦
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-15 14:24:58
行政院發言人丁怡銘日前稱台北市牛肉麵節冠軍使用美國瘦肉精牛肉，引起軒然大波，但隨即被店家拿出檢驗證明打臉。有民眾因此向內政部長信箱檢舉「丁怡銘散佈假消息」，還特別加註「請立刻移送，不要吃案」。不過，刑事局在13日即表示，丁怡銘當時已及時澄清說明，與假訊息「惡假害」本質不同，因此，警方並未分案偵辦。
內政部接獲民眾陳情後，由警政署交由刑事局查辦。不過，刑事局13日說明指出，這個案件是針對政府公共政策的提倡及說明，引起輿情對特定商家的誤解，且丁怡銘已及時發佈新聞澄清說明，與假訊息「惡假害」的本質不同，因此，並未進行分案偵辦。對於這樣的結果，網友顯然相當不能接受，紛紛留言「原來先造假在澄清就沒事了」、「顏色對了真好」、「警察認證，民進黨無敵」、「有台灣價值pass」、「黨說不用查就不用查」、「垃圾綠共」、「原來在台灣，當權者開記者會造謠搞到民眾生意受創，算是公共政策...」。新聞來源為Newtalk 新頭殼