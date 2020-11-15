輕軌藍海線正式通車　侯友宜：淡海將成北台灣焦點

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輕軌藍海線正式通車　侯友宜：淡海將成北台灣焦點

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-11-15 16:14:47

侯友宜與林佳龍
▲「淡海輕軌第一期藍海線」15日在淡水漁人碼頭舉行通車典禮，由侯友宜和林佳龍共同主持通車儀式。(圖/記者康子仁攝)
眾所矚目的「淡海輕軌第一期藍海線」15日在淡水漁人碼頭舉行通車典禮，由新北市長侯友宜和交通部長林佳龍共同主持通車儀式，侯友宜致詞時表示，未來淡海輕軌第2期和2024年淡江大橋完工後，串連規劃中的八里輕軌路網，淡海地區將成為北台灣最受矚目觀光焦點。
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侯友宜表示，淡海輕軌綠山線通車近2年以來，每日平均運量提升42%，通勤運量也比去年提升74%，藍海線正式通車後與綠山線串連，讓民眾不論是通勤、通學或是觀光旅遊，都能享受更完善便利的運輸服務。
侯友宜說，目前已將淡海輕軌第二期修正計畫送至中央審議，期望中央提供意見，並儘速核定通過，順利推動建設。

侯友宜強調，市府將持續完善淡水地區周邊交通建設，積極發展觀光休閒產業，帶動地方發展，淡江大橋預計2024年完工，這座全世界最大跨距的不對稱斜張橋，銜接藍海線漁人碼頭站，串連整個淡水、八里地區的軌道路網，淡海地區將成為北台灣最受矚目的焦點。

捷運局表示，淡海輕軌第一期藍海線在施作過程中，為了保護136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，打造橫跨淡水公司田溪出海口的「藍海橋」，全橋長120.7公尺、最大拱高25公尺，串聯公司田溪兩旁自行車道外，還有夜間光雕投影，未來將成為淡海新市鎮拍照新熱點。

捷運局說明，淡海輕軌第一期藍海線新增三站共2.21公里，行車營運路線從紅樹林站至淡水漁人碼頭站計8.4公里，單程票價30元，新三站旁均設有公車、YouBike等轉乘設施，15日下午2點正式通車後，為期一個月比照歷次新路線通車實施優惠，持電子票證搭乘行經新三站的旅客，區間路段旅程免費。
侯友宜和市府局處首長也穿上市府新制服，這制服為落實新北SDGS生活化，支持在地設計與永續產業，由知名服裝設計師潘怡良與新北在地廠商興采實業合作，政府、學校、產業共同推動新北DNA(Design and Art)。制服上俐落與速度感的「NEW TAIPEI CITY」，表現出市府團隊充滿活力、行動力、為民服務的形象。
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