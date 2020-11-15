嘉大培育在校生與青農　從事有機、產銷履歷稽核

國立嘉義大學為培育在校生、研究生、畢業校友與青年農民從事有機與產銷履歷農產品驗證之稽核人才，特別辦理有機農產品與產銷履歷農產品驗證之稽核人員訓練班各兩班60小時之訓練課程。

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承辦此次訓練課程之農管學程主任侯金日表示辦理有機農產品與產銷履歷農產品驗證稽核人員訓練分兩班，第一班以培育該校在校生、研究生、畢業校友為主，報名人數90位，正取生70位，備取生20位；第二班開放校外有機農民、青年農民與校外學生與社會人士未來有志從事有機農產品與產銷履歷農產品驗證之稽核工作者報名，報名極為踴躍，開放三天報名人數達214人，正取100名，備取114名，顯示外界對此訓練班60小時課程之重視。

侯金日指出，此有機與產銷履歷驗證稽核員訓練，經費由農委會農糧署補助，課程師資結合本校農學院、生命科學院之專業老師、且聘任對有機農產品與產銷履歷驗證經驗豐富之業界師資，內容豐富含政府政策面有機農業促進法暨相關子法介紹、國內外有機農業發展與有機同等性執行現況；農產品生產與加工技術面知識含作物學、作物營養與肥培管理、作物病蟲害整合管理、作物園區雜草管理、有機農產品生產過程與有機農產加工品可用資材及管理等，有機與產銷履歷農產品認驗證適用之法規和標準含有機農產品驗證基準、產銷履歷農產品驗證法規與基準、有機農產品，加工品，水產及水產加工品驗證現場稽核實務、農產品驗證現場稽核技巧、稽核文件報告製作等，使學員們從政策面、技術面與稽核執行面皆具備完整之訓練，對其未來擔任有機農產品或產銷農產品驗證稽核人員皆能勝任稽核工作。

農產品驗證中心黃建政主任表示，此次辦理有機及產銷履歷農產品驗證稽核人員訓練班，參加學員須全程上滿60小時，且經考試合格者才能頒發證書，取得證書後有機農產品稽核人員需參與實地稽核作業經驗達五場次以上，產銷履歷農產品驗證稽核人員需參與農產品驗證之現場查核（或稽核、評鑑）作業經驗達五天以上。