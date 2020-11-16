行政院小編做「梗圖」攻擊在野黨！民眾黨批違反行政中立

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行政院小編做「梗圖」攻擊在野黨！民眾黨批違反行政中立

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-11-16 12:06:36

▲行政院作「梗圖」攻擊在野黨，民眾黨質疑違反行政中立。（圖／台灣民眾黨提供）
▲行政院作「梗圖」攻擊在野黨，民眾黨質疑違反行政中立。（圖／台灣民眾黨提供）
行政院發言人室幕僚日前被媒體抓包，在立法院議場內製作「圖卡」，攻擊在野黨與批評媒體造假。台灣民眾黨今（16）日點名被拍到在立法院做梗圖的「王牌小編」，就是蘇貞昌的幕僚周家鴻，民眾黨質疑違反行政中立。
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立院內政委員會今日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」進行專題報告，並備質詢。民眾黨立院黨團同時也舉行「行政院正事不做做梗圖？」記者會，民眾黨立委張其祿則說，機要人員屬於《公務人員行政中立法》適用對象，該法第9條明定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，包括：動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動，他質疑「政院小編難道不是在做這些事？」這些圖梗攻擊在野黨難道不是違反行政資源。
張其祿質疑行政院用行政資源「有空做圖梗，沒空做正事。」希望行政院能正視這件事，不要因為發言人丁怡銘請辭就草草了結。立委高虹安也質疑，根據行政院發言人室的人員配置和業務內容，再對照行政院長蘇貞昌臉書公布的6人小編團隊，兩者有明顯落差，如果其他人私下也在做小編的工作，已經違反行政中立。

針對行政院在書面報告表示，做梗圖是溝通政策立場，作為政策交換之用，高虹安諷刺，「那我們民眾黨為什麼沒收到圖？」「沒有享受到行政資源」，行政院秘書長李孟諺竟然做這樣報告，還說是政黨政治運作常態，「政黨政治是給你亂搞的嗎」，丁怡銘昨日請辭還牽拖在野黨，「這真的太誇張了！」

高虹安出示蘇貞昌臉書照片強調，行政院發言人室員額配置6人，全部都只有1名是網路小編，做網路輿情蒐報，但是蘇貞昌臉書照片公布小編團隊，一共總共6位，圖卡上面掛上大牌導演「亂寫本」頭銜的，就是丁怡銘本人，被拍到做梗圖的周家鴻就是「王牌小編」。
高虹安抨擊，行政院圖卡出來後，第一波擴散到的並不是行政院或是蘇貞昌臉書，而是「焦糖陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人粉專」、民進黨桃園市中壢區市議員「王浩宇」等人的粉專，行政院透過這些粉專辯護，是要將政治攻防責任躲在側翼之下嗎？這就是行政院書面報告所說的政黨政治？「台灣政黨政治走到這裡，這樣真的太失敗了」，行政不中立都可以講成行政中立，「還有什麼不行？」
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