美突認證台灣非中國大陸！學者曝「驚人內幕」：全因拜登

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）日前接受電台專訪時說，指出「台灣不是中國大陸的一部分」，還說這是自雷根政府時就承認的對台政策，消息引發台人高度關注。對此，兩岸政策協會研究員吳瑟致14日受訪時表示，蓬佩奧會這麼做的關鍵，可能在於對美國總統當選人拜登（Joe Biden）處理兩岸政策設下「限制與障礙」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蓬佩奧日前接受電台節目訪問時，談到有關中國大陸相關議題；他說「台灣非中國大陸一部分（Taiwan has not been a part of China.）」，在過去35年，美國兩黨政府所遵循的政策同樣承認這件事，美國兩黨都了解台灣是民主典範。對此，我外交部也發出新聞稿回應，感謝蓬佩奧對台灣的支持，以及對台灣民主的肯定。強調中華民國台灣是一個主權獨立的國家，而非中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀。據《自由時報》報導，吳瑟致分析蓬佩奧會這麼說的主因，應為體現川普政策延續，目的是為了讓未來美國政府面對兩岸政策畫出紅線。因為過去美國政府對台灣與中國大陸關係，採取模糊策略，一直不願去正面回應「一中原則」的說法，才會特此聲明。吳瑟致也強調，蓬佩奧的一番話，中國大陸也不會對此採取行動和反應，且預估在川普政府下台以前，可能還會有其他動作，若中國大陸方面對台灣有施壓行為，川普政府也一定會回擊，北京也會擔心川普政府的動作，會使拜登政府對中政策失去彈性。（編輯：賴詠璿）▲美國總統當選人拜登。（圖／翻攝自JoeBidenTwitter）