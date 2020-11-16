反送中後香港現「留台潮」赴台升學人數上升44%

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反送中後香港現「留台潮」赴台升學人數上升44%

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-16 18:32:28

▲ （圖／新頭殼）
▲ 受社會氛圍影響，也越來越多的香港年輕人選擇來台升學或就業，根據《明報》報導，今年報考來台就讀大學的香港學生就增加了44%。（圖／新頭殼）
香港反送中運動至今已一年多，支持民主的港人如今在香港的生活是越來越困難，為躲殺身之禍而出逃海外的人不在少數，遠一點的到英國、美國，近一點的就選擇在隔壁的台灣。受社會氛圍影響，也越來越多的香港年輕人選擇來台升學或就業，根據《明報》報導，今年報考來台就讀大學的香港學生就增加了44%。
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《明報》指出，提供赴台升學輔導的海華服務基金赴台升學諮詢委員王達才指出，去年的反送中事件是導致港人赴台升學比例大幅上升的原因之一，學生希望到比較自由的地方讀書、家長也希望子女在寧靜的環境學習，且台港文化相近，台灣的大學學費亦較低。
除此之外，台北經濟文化辦事處教育參事馬湘萍則向《明報》表示，面對武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情，台灣防疫表現獲得肯定，相較歐美大學多採遠距教學，台灣只是延遲開學，相信疫情因素也在學生的考量中，因而使港人轉到台灣升學的比例增加。

台北經濟文化辦事處日前公布，今年有2,700多名香港新生辦理入台證來台就學，目前看來疫情還會持續到明年，因此馬湘萍預估，明年申請來台的人數可能會達3,000人。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
台港文化相近，許多港人會選擇來台升學。圖為在台港生在反送中運動期間舉行記者會，譴責港府暴力。 圖：張良一 / 攝
台港文化相近，許多港人會選擇來台升學。圖為在台港生在反送中運動期間舉行記者會，譴責港府暴力。 圖：張良一 / 攝
 
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