發燒咳嗽喘不過氣：自體免疫疾病族群當心肺纖維化！

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出現持續低燒、氣喘吁吁容易累，卻遲遲找不到病因時，要注意是否為自體免疫疾病攻擊肺部，避免演變為不可逆的肺纖維化。中華民國風溼病醫學會理事長、臺北榮民總醫院過敏免疫風溼科主任蔡長祐醫師指出，所謂自體免疫疾病，是指原先用來外在病原菌的抗體或細胞激素，因為身體協調或不明原因的自發產生，攻擊自己的器官組織。一般而言，免疫疾病症狀包括疲勞、低度發燒、身體不適、肌肉痠痛、關節痛、不同部位出疹等，初期往往不易發現。
常見的自體免疫疾病，如類風溼性關節炎、乾燥症及皮肌炎，多好發於30至60歲間，且女性比例高於男性。蔡長祐指出，自體免疫疾病症狀初期並無特異處，然而，一旦抗原及抗體的免疫複合體在器官中沉澱，長期之下就會引發各種病變，沉澱在腎臟中造成腎臟破壞，沉澱在肺部造成肺部破壞。因此，即便病人本身的免疫疾病症狀控制良好，仍可能因免疫系統攻擊肺部而引發間質性肺病甚至肺部纖維化，應及早預防管理，並每年接受肺功能檢測。
蔡長祐解釋，抗體與細胞激素攻擊肺部時，容易找上負責換氣、血液豐富的肺泡，導致間質水腫和細胞浸潤，最終令間質變厚，肺泡中氧氣滲透血管的功能也受到障礙。以類風溼性關節炎患者為例，一旦侵犯至肺部引發間質性肺病，約有3成患者會發展成漸進性纖維化間質性肺病（PF-ILD），影響肺部正常功能，無法進行氧氣交換，導致長期咳嗽、運動時喘不過氣、嚴重時會呼吸衰竭死亡，十年存活率僅剩一半。
有肺纖維化死亡率高出2倍 自體免疫族群應定期檢查肺功能
蔡長祐更表示，近期研究發現，自體免疫疾病患者的抗體與激素，有可能直接破壞器官組織，其原理與武漢肺炎病毒造成的肺部變化類似，只是後者為病毒引發，前者雖病因不明但反應相似，嚴重性不可輕忽。蔡長祐提醒，肺纖維化是自體免疫疾病族群的沉默殺手，比如罹患類風溼關節炎的病人，經過十年統計發現，有肺部纖維化者比沒有肺部纖維化者，死亡率高出近2倍。
亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，漸進性纖維化間質性肺病是自體免疫疾病造成的肺部疾病。自體免疫疾病患者的肺部，容易受到免疫失調影響，產生間質性肺病，進而引起肺部纖維化。一旦長期未加控制、肺纖維化加劇，就可能產生氣體交換功能嚴重損傷，導致器官長期缺氧。缺氧情形愈厲害，表示肺部纖維化程度愈嚴重，肺功能也愈差。
鄭世隆說明，自體免疫族群因漸進性纖維化間質性肺病而出現的肺部纖維化，其進展狀況與民眾熟知的蔡瓜布肺的纖維化情形一樣。目前可運用抗纖維化藥物，治療自體免疫族群的漸進性纖維化間質性肺病，達到減少急性惡化、幫助肺功能提升，甚至大幅改善死亡率。提醒自體免疫疾病族群，如果出現乾咳、喘、疲累，症狀持續2個月以上未改善，應盡快與主治醫師反映。
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