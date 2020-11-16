沒時間運動？8分鐘睡前瑜珈操　燃脂效果比慢跑1小時更好

想瘦身又懶得動，想重訓又覺得很吃力，不妨可以試試「睡前瑜珈燃脂法HIIT」 ，只需要在家裡伸展，用不到專業器材，就能夠雕塑體態、舒解壓力以及強化肌肉的力量，同時達到燃燒脂肪的效果，而且每天只需要8分鐘就可以，減脂效果甚至比在跑步機上慢跑1小時效果更好。

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▲早晨或睡前都適合做瑜珈。（圖／pixabay）

× ▲早晨或睡前都適合做瑜珈。（圖／pixabay）

最近「睡前瑜珈燃脂法」受到高度關注，因為根據紐西蘭一項為期12星期的實驗，他們讓測試者每週3次、每次做8分鐘的睡前瑜珈，每位測試者平均瘦了2.3公斤，有氧代謝力也提升了15%。重點是做完瑜珈後的24小時內，身體會有後燃效應，也就是連躺著都處在燃脂狀態，經常運動的人，體內的瘦素水平也會越高。

▲練瑜珈好處多多。（圖／翻攝自IG@maracimatoribus）

× ▲練瑜珈好處多多。（圖／翻攝自IG@maracimatoribus）

以下為睡前瑜珈燃脂法6個動作推薦：





貓式



▲貓式。（圖／翻攝自IG@doyouyoga)

× ▲貓式。（圖／翻攝自IG@doyouyoga)

瑜珈的「貓式」，在伸展時可以放鬆緊繃的肩膀、背部，改善五十肩，還有舒緩骨盆痠痛的功效，更促進脂肪的燃燒，有日本節目實測，睡前重複像貓一樣伸懶腰的動作10次，可以減少腰圍。





1.四肢著地，雙手雙膝蓋碰觸地板，兩腳隔著兩個拳頭的距離，注意手臂、大腿要與地面垂直。





2.一邊吸氣一邊緩緩收緊腹部，盡量往內凹，視線要朝下。





3.慢慢吐氣，邊將雙手往前滑動，邊大聲發出「喵」的聲音，將臀部拱起，胸部往地面貼近，脖子盡量往前住上，就像貓在伸懶腰。











平板式



▲平板支撐可鍛鍊手臂及腹部。（圖／Shutterstock）

× ▲平板支撐可鍛鍊手臂及腹部。（圖／Shutterstock）

平板式也稱作棒式，是瑜珈裡面很基本的動作，想減重減脂的人都會做，可說非常消耗體能，能燃燒到腹部、手臂、腿部脂肪，又身為肘撐式（用手肘撐）與手撐式（用手掌撐）。





步驟1.採伏地挺身的姿勢，雙手放在身體兩側，用手掌（手肘）及腳趾撐起身體。





步驟2.身體從頭頂、屁股到腳跟必須成一直線，不可聳肩和駝背。





步驟3.腹部往脊椎的方向縮緊，並夾緊臀部、收起下巴，維持動作30～60秒。











下犬式



▲下犬式能伸展後腿肌群。（圖／Shutterstock）

× ▲下犬式能伸展後腿肌群。（圖／Shutterstock）

下犬式是許多運動員喜歡練習的動作，能伸展後腿肌群，拉伸經常走動導致痠痛的小腿肌，同時改善水腫的情況，因為腹部呈現垂調的狀態，還可促進胃、腸內臟的活動，讓腸道蠕動機能變好。





步驟1：呈跪姿做準備動作，雙手與肩同寬，慢慢撐起身體，臀部也要抬高。





步驟2：眼睛看腳趾，但背部、頭部和臀部須成一直線，不可拱背。





步驟3：手掌須完全接觸瑜珈墊上，柔軟度較好的人，腳跟可試著碰到地面，維持1分鐘的時間。





弓式



▲瑜珈弓式。（圖／翻攝自IG@galaortin）

× ▲瑜珈弓式。（圖／翻攝自IG@galaortin）

瑜珈弓式可讓整條脊椎完全向後彎及伸展，完成後從側面看宛如一把弓箭，這個動作還能收縮腹部，刺激消化系統，讓肚子上的肉肉變緊實，同時鍛鍊到背部肌肉，讓體態更好看。





步驟1：趴在瑜珈墊上，雙腿往後勾起，雙手抓住腳踝將上半身抬起。





步驟2：視線朝前，腹部縮緊，手臂伸直，盡量讓胸部遠離地面，並將雙腿抬高。











船式



▲瑜珈船式會用到大量核心和雙腿肌力來保持平衡。（圖／Shutterstock）

× ▲瑜珈船式會用到大量核心和雙腿肌力來保持平衡。（圖／Shutterstock）

船式僅有臀部在地上支撐身體重量，能夠強化整個腹部肌肉，鍛鍊深層的核心肌群，也能增加雙腿的肌肉力量，但肌力不足的人較難一次到位，可多多練習，培養平衡感與集中注意力。





步驟1：屈膝坐在瑜珈墊上，將重心落在臀部，身體向後傾，手掌朝後壓地，雙腳往上抬與地面平行。





步驟2：身體穩定後，將雙手扶助膝蓋兩側，將雙腳慢慢向天空的方向抬起伸直，膝蓋與腳尖打直。





步驟3：慢慢將雙手平舉於身體兩側，並平行於地面，視線看向腳掌，身體呈現 V 字型，避免駝背或聳肩。











嬰兒式



▲嬰兒式能幫助放鬆緊繃的背肌。（圖／Shutterstock）

× ▲嬰兒式能幫助放鬆緊繃的背肌。（圖／Shutterstock）

嬰兒式是模擬胎兒在子宮中的姿態，能伸展背部，幫助緊繃的背肌放鬆。





步驟1：盤腿坐好，手臂往頭頂的方向伸直。





步驟2：吸飽氣，採坐姿體前彎的姿勢將身體向前壓，盡量往前方伸直，讓脊椎得到伸展釋放。





步驟3.上半身完全趴在地面上，頭部也盡量貼合地面，停留3-5個呼吸再慢慢起來。



