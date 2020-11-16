自行車／封省道3小時創舉　19歲台將奪衝刺王獲生涯首冠

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美利達諾飛客車隊與哥倫布車隊車手包辦前6名，雙方主力衝刺手在終點前激烈攻防，虞子諒在最後一個彎道掌握住稍縱即逝的機會，從側邊突圍奪冠。諾飛客車隊「衝刺王」巫帛宏50分52秒07第二、哥倫布車隊杜志濠50分54秒74拿下第三。哥倫布車隊則拿下團隊總成績第一、美利達諾飛客車隊第二。
巫帛宏表示，「終點前緊盯杜志濠，畢竟他的衝刺能力在國內數一數二，沒想到反而讓其他車手有機可乘，算是策略上的失誤。」
熱愛籃球的虞子諒高一才開始接觸自由車，很快就嶄露頭角，高中時期曾拿下全國中等學校自由車錦標賽金牌，今年升上大一，就讀北市大，利用疫情旅外選手都在國內訓練的機會，汲取經驗，不斷增強實力，總算拿下成人賽事的首冠。
虞子諒說，「去年全運會選拔失利，內心相當挫折，但也轉換成努力的動力，從中找到缺點，每個階段都有成長，未來希望能跟學長杜志濠一樣能旅外，延續車手生涯。」
杜志濠則誇讚學弟，「虞子諒奪冠一點都不意外，跟他練車就知道他有這種實力；今天的表現絕對是100分，能在關鍵時刻掌握衝刺突圍的機會，證明無論實力和比賽經驗都成長很多，他值得一座冠軍的肯定。」
「台灣女婿」John Ebsen（約翰‧艾伯森）上月才奪下KOM冠軍，擅長爬坡的他，本次「跨領域」挑戰平路繞圈賽，一口氣參加挑戰組與專業組兩場賽事，單日騎乘118.5公里，最終於挑戰組輕鬆奪冠，專業組則以52分23秒38，拿下第19名。他表示，「本次以輕鬆的心情參賽，並沒有要挑戰獎牌。」
比賽當天剛好是John Ebsen（約翰‧艾伯森）的生日，老婆與主辦單位精心策劃大驚喜，準備蛋糕並抱著女兒一起來慶生，替本屆「96自転車系列賽—彰化讚！」畫下完美句點。