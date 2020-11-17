夜搜難度大增　花蓮空軍聯隊長：集氣將上校活生生帶回來

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而事件經過則是由蔣正志所駕駛的Y-521二號機（F-16單座6672），在今日夜間1805由花蓮基地單機起飛，1807時於機場東北面9浬於脫離塔台管制，更換站管管制後失聯，在空機均未聽聞任合無線電呼叫、雷達亦無顯示後，空軍便立即啟動應變小組。
空軍即在1813時下令松山基地搜救機於1825時起飛，1914到達目標區執行搜救作業。1858時，衡山指揮所也下令海軍一架S-70-C起飛出動救援，7時04分到達目標區執行搜救，無發現目標，於7時21分與另一架軍機交接後離去。謝日升說明事件發生時的天氣狀況，18時的天氣預報能見度是43/8哩，小雨，1000呎稀雲、3500呎疏雲、6000呎裂雲，根據該批飛行員的報告指出，2000尺的疏雲、4000呎到7000呎的密雲，7000呎以上是可以目視的。
謝日生說，6672號機的飛機總時間2861小時，該機種上次於8月23日進站周檢，並於9月19日出站，出站後迄今派飛51:55小時，共飛行52批；發動機操作時間為4585.30小時，9月12日進站週檢、10月9日出站，週檢後使用時間達44.9小時。
謝日升說，現在的當務之急就是跟我們一起集氣，盡我們最大的努力找到蔣上校，此時此刻已經除了剛剛出動2架直昇機之外，國軍還有配合海巡署，一共派遣5艘船，4艘海巡船另還有1艘獵雷艦已從蘇澳港出港加入搜救行列。他強調，目前最重要的事情就是把蔣上校「活生生」地帶回來、平平安安地帶回基地。