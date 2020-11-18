全台集氣！失聯飛官蔣正志曾代表聯隊摘天龍操演第一名
全台集氣！失聯飛官蔣正志曾代表聯隊摘天龍操演第一名
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 10:44:43
空軍第五聯隊第26隊作戰隊長蔣正志上校17日晚間6點5分駕駛F-16單座戰機自花蓮夜航訓練起飛，6點7分雷達光點消失在花蓮外海。軍方透露，蔣正志的飛行時數累積已達2861小時，他還在去年10月的空軍重大演訓「天龍操演」中代表第五聯隊率隊摘下全空軍聯隊第一名，卻在進行夜航訓練時失聯，目前搜救工作還在進行，同仁祈禱好消息出現。
雖然空軍在接獲意外消息的第一時間立即成立應變中心，海軍也派出馬公號驅逐艦，從蘇澳港緊急出海協助搜救，但目前仍未傳回好消息。據了解，蔣正志今年44歲，住在嘉義縣水上鄉，已婚無子女，家中只有妻子與母親，在嘉義基地服務期間，曾與妻子一起住在空軍官舍，並擔任官舍的自治會會長，深受愛戴，鄰居、親友都期盼軍方能把他平安尋回，讓這一家人團聚。蔣正志在花蓮基地任職約1年多，因待人和藹、親切，被許多部屬稱讚，同仁仍在齊心祈禱，盼奇蹟出現。基地人員透露，蔣正志去年9月1日剛任職26作戰隊長，就在10月份的空軍重大演訓「天龍操演」中，代表第五聯隊率隊出征，經過各科目比評，讓五聯隊摘下全空軍聯隊第一名，成績備受基地人員肯定，今年蔣正志同樣代表聯隊出戰，雖然成績尚未統計出爐，但同仁對其領導仍深具信心。天龍操演含各項空對地、空對海、空對空及地面部隊戰技競賽，以驗收戰備訓練成果，參訓軍機包含空軍各型主力戰機有F-16、幻象2000、經國號以及P-3C等，是空軍最為重要年度演訓，蔣正志去年代表聯隊奪冠，展現優異能力。而空軍退役將領張延廷17日受訪表示，蔣正志是非常成熟有經驗的飛行員，95％不可能是人員因素，由於才起飛2分鐘，空間迷向因素應可排除，當天傍晚天候很好，天候因素也不太可能，初判是機械因素，但還有待國防部的調查報告。