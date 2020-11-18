直播／防疫秋冬專案出爐 陳時中親上火線說明
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-18 14:00:00
眾所矚目新冠肺炎防疫秋冬專案今（18）日將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中正式發布，日前陳時中透露秋冬專案大致朝三方向來做，主要分成邊境、社區跟檢驗三大塊。其中，預期社區部分戴口罩的規範將更嚴格，可能還有相關罰則。另外，新冠疫苗採購進度也成為關注焦點，請跟著《NOWnews今日新聞》鏡頭一起來關心。
秋冬專案邊境部分，陳時中曾提過，會朝入境要出示3日內陰性證明的方向，社區部分將對戴口罩的規範更加嚴格，可能設有罰則，還有就是醫院會鼓勵採檢。至於新冠疫苗部分，指揮中心發言人莊人祥表示，當初預算估列是以購買大約1500萬劑，每劑大概700元去估算，總共105億，加上行政費用達到115.5億，且明年中之前有機會打到國際疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。