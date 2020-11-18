中天換照遭7：0一致否決！黃國昌喊讚：終於向蔡衍明告別
中天換照遭7：0一致否決！黃國昌喊讚：終於向蔡衍明告別
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 13:38:20｜update2020-11-18 14:04:04
備受關注的中天新聞台換照案，經過這段時間的討論後，今（18）日最新消息傳出，國家通訊傳播委員會（NCC）以7：0的票數一致通過，否決換照。對此，前立委黃國昌第一時間在臉書發文慶賀，直呼「終於，向蔡衍明的中天告別了！」
據了解，NCC將在下午舉辦記者會說明否決換照的決定。而黃國昌則是率先力挺NCC，在臉書發文表示，「終於，向蔡衍明的中天告別了！NCC委員頂住了政治壓力、守住了專業審查，決議『否決』蔡旺旺的中天新聞換照申請」。更在文末標註「反旺中的漫長八年」、「感謝大家的努力與堅持」、「媒體公器不應淪為大老闆的工具」等關鍵字。這則貼文發出不到1小時便獲得超過1萬4千位網友按讚，支持網友紛紛在底下留言回覆說「今年最令人振奮的消息」、「最後2020還是有帶走對的」、「正義的最後一擊令人身心舒爽」、「媒體巨獸終於倒下」。不過針對中天新聞台換照一事，政壇上引起藍綠兩極看法，否決換照究竟是讓不良媒體退場或是打壓新聞自由，不同政治立場的民眾就有截然不同的判斷。根據《NOWnews今日新聞》之前的線上時事民調，有逾六成民眾認為政府不該干涉新聞自由、不應該撤銷該台執照；更有近八成民眾覺得NCC雖是獨立機關，但仍有政治力量介入。（編輯：倪浩軒）