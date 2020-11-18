台灣加入RCEP髮夾彎？朱立倫：蔡政府要說清楚講明白
台灣加入RCEP髮夾彎？朱立倫：蔡政府要說清楚講明白
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-18 16:24:20
由中國與東協國家主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）今(15)日正式簽署，國民黨前主席朱立倫今(18)日受訪指出，總統蔡英文曾說過要加入RCEP及跨太平洋夥伴協定（TPP），但經濟部卻說不再考慮，希望蔡政府能對此說清楚講明白。
朱立倫表示，蔡英文總統在2016年就任時曾強調說，未來要加入TPP跟RCEP，可是似乎經濟部最近的態度說RCEP已經不再受到考慮，「這樣子一個政策的變化，我希望蔡英文政府要出來說清楚、講明白。」朱立倫認為，台灣很多傳統產業、工具機、紡織，或者是石化產業，受到RCEP的成立影響很大，政府有哪些補救措施，也希望能盡快提出作法。朱立倫提到，他非常重視台灣的經貿發展，尤其因為台灣有非常多的外貿產業。他認為長期以來政府推動的新南向政策，過去4、5年來，整個南向的經貿比例，事實上是不斷地在下降，從21.1%降到19.3%，對於南向的貿易順差也從221億降至現今的140多億，希望民進黨在整個貿易的戰略上能做檢討。