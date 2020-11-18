巷仔內／中天續照未果　壓力最大的恐是民進黨

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巷仔內／中天續照未果　壓力最大的恐是民進黨

記者劉育辰、鄭宏斌／特稿

calendar_today2020-11-18 18:44:58｜update2020-11-18 19:00:39

總統府祕書長蘇嘉全陷入印尼疑雲，蔡英文總統23日受訪表示「指控的人要有證據」，似乎選擇相信蘇嘉全。（圖／總統府提供）
▲近期執政團隊頻頻出包，中天換照案又被扯進蘇貞昌有意打壓，恐怕又讓在野黨撿到槍。（圖／總統府提供）
在NCC（通訊傳播委員會）今（18）日宣布駁回中天續照的申請前，就有不少人將事件的源頭指向行政院長蘇貞昌有意藉換照一事「報復」中天，整件事也被導向政治打壓；加上近期行政團隊頻頻出包，牛肉麵之亂都還沒平息，就又讓國民黨撿到槍，倘若輿論壓力一次爆發，執政的民進黨恐怕才是頭最痛的一群人。
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中天新聞台換照申請遭駁回，各界議論，恐將引發進一步的政治風波，藍營抨擊民進黨將政治黑手伸入NCC，黨政人士重申蘇貞昌並未下指導棋；NCC以7比0通過決定中天不予換照，7個委員就算扣掉正副主委陳耀祥和翁柏宗，剩下5名委員都是學者，誰敢去「溝通」？行政院不能、不應該、也不敢去溝通，否則誰能保證不會傳出去？事件過於敏感「對行政院來說，碰這件事太危險」。
黨政人士也說，這段期間以來，中天換照案的相關傳言甚囂塵上，新聞報導也寫得繪聲繪影，對行政院最好的做法，其實就是讓獨立機關NCC去處理，交給他們的專業去判斷，讓NCC向社會說明換照與否的邏輯和原因，所以陳耀祥今天才會出來開記者會，讓大家「問到飽」。

另一名黨政人士也指出，政府不介入獨立機關運作是基本原則，有線電視頻道是準公共財、屬於全民，「沒有電視台品質出問題，還不准別人由良幣取代的道理」，就像一個人考到駕照，事後酒駕肇逃還不許政府吊銷駕照。

他接著說，執政者尊重NCC獨立審查、運作，是份際問題；回顧過去這段期間，在中天換照這件事情上進行政治操作、媒體操作，甚至人身攻擊這些獨立機關學者專家的並不是執政團隊，而是藍營以及那些高喊言論自由已死之人。

雖然中天新聞台無法續照已成事實，但也有民進黨人士坦言，中天換照未果，後續必定會對民進黨造成一些影響，就以22日的秋鬥來說，國民黨已經決定「合流」，那就肯定會在「言論自由」議題上做文章，只是國民黨的議題操作是否「扭曲」還充滿著不確定性。
那民進黨後續會怎麼接招？該民進黨人士表示，擔心歸擔心，但執政黨的任何一個決策都會有一定的風險，但尊重獨立機關是民進黨必須要捍衛的價值，NCC既然做出不續照的決定，民進黨就一定要尊重。

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