巷仔內／中天續照未果　壓力最大的恐是民進黨

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黨政人士也說，這段期間以來，中天換照案的相關傳言甚囂塵上，新聞報導也寫得繪聲繪影，對行政院最好的做法，其實就是讓獨立機關NCC去處理，交給他們的專業去判斷，讓NCC向社會說明換照與否的邏輯和原因，所以陳耀祥今天才會出來開記者會，讓大家「問到飽」。
另一名黨政人士也指出，政府不介入獨立機關運作是基本原則，有線電視頻道是準公共財、屬於全民，「沒有電視台品質出問題，還不准別人由良幣取代的道理」，就像一個人考到駕照，事後酒駕肇逃還不許政府吊銷駕照。
他接著說，執政者尊重NCC獨立審查、運作，是份際問題；回顧過去這段期間，在中天換照這件事情上進行政治操作、媒體操作，甚至人身攻擊這些獨立機關學者專家的並不是執政團隊，而是藍營以及那些高喊言論自由已死之人。
雖然中天新聞台無法續照已成事實，但也有民進黨人士坦言，中天換照未果，後續必定會對民進黨造成一些影響，就以22日的秋鬥來說，國民黨已經決定「合流」，那就肯定會在「言論自由」議題上做文章，只是國民黨的議題操作是否「扭曲」還充滿著不確定性。
那民進黨後續會怎麼接招？該民進黨人士表示，擔心歸擔心，但執政黨的任何一個決策都會有一定的風險，但尊重獨立機關是民進黨必須要捍衛的價值，NCC既然做出不續照的決定，民進黨就一定要尊重。
中天新聞台換照掰了！NCC列出4大缺失 NCC壓倒性撤中天執照 學者：讓它換照才傷害新聞自由 中天換照案7名鑑定人想法一致 主委保證：沒政治力介入