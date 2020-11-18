中天新聞換照未過　52台黃金頻位兵家必爭

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中天新聞台執照12月11日到期，系統台將面臨52台頻位空出的問題。排頻目前屬於有線電視系統業者和頻道業者討論的市場機制，向NCC申請送審，目前均在緊鑼密鼓討論該由哪個頻道遞補。
不願具名的系統台業者對中央社記者表示，中天在系統台中一般都是基本頻道，且屬於新聞頻道，因此會補上一個新聞頻道來取代中天既有52台的位置，目前朝向幾個方向規劃，第一是NCC建議的公廣集團，他認為，以華視旗下新聞頻道較有可能；第二，是目前業界呼聲也很高的寰宇新聞台、三立財經新聞台等；第三，也不排除考慮BBC、CNN等國際新聞頻道。
他也指出，由於中天新聞台執照將在今年12月11日到期，各系統台估計最晚要在下週就送件NCC，時程相當趕，也希望屆時NCC能給予一些彈性的做法，讓頻位不至於空在那邊變成黑頻。
大豐系統台表示，針對52台的空缺，會選擇一個新聞頻道遞補，至於會選擇哪一個頻道，目前內部還在研議。
台數科集團則表示，要選擇哪個頻道來遞補中天新聞台，目前內部還在評估，也會看業界的做法，但是會以滿足消費者收視權益為最大原則。
另一個系統台也私下表示，目前內部還在苦惱要遞補哪個頻道，但為保障消費者權益，不讓52台變空頻，會盡快送出營運變更計畫書，但NCC是否通過、頻道代理授權費的變動等，仍是後續要持續煩惱的問題。
為何中天新聞台所在的「52台」，會成為兵家必爭之地，業界人士分析，傳統有線電視頻位只有百台，新聞頻道位於49台至58台，屬於基本頻道，幾乎長年來都沒有變動，讓「新球員」上線的機會可說是難如登天，因此業界也有聲音指出，多個新聞頻道如寰宇新聞台、三立財經新聞台等早在提前布局等待機緣。
而中天新聞台這次換照不過，同集團的中視新聞台目前位於100台之後的頻位，是否可能爭取移到52台，也備受關注。
業界人士也指出，台灣民眾青睞收看新聞，市場常戲稱TVBS所在的55台在遙控器上「最好按」，因此附近的頻位都被認為是位於黃金鮪魚肚的精華位置，自然十分有價值；但也有業者倡導，隨著機上盒逐年進化，已可導入語音聲控功能，用戶想收看哪台，「用講的就好」，遙控器上的頻位也可望不再是兵家必爭之地。（編輯：鄭雪文）1091118