NOW辯風向／Lala談「婚姻破碎」險淚崩！反方戰神全跑票

由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（18）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第11集，本次邀請到甜美女星Lala、資深藝人張可昀以及帥氣阿虎作為正方，與反方學生隊針對「情侶適不適合同居」進行激烈論戰，本集辯論的「同居」話題讓正方藝人隊魅力、火力全開，整場激辯更加精采。

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主持人宋少卿先是大喊不支持情侶同居，接著又被女神阿樂意外戳破年輕時和女友同居的過程，更自爆被師兄屈中恆「帶壞」；正方藝人隊的小甜甜張可昀，更是讓反方「辯論機關槍」左丹奴一秒化身迷弟，直喊「想跟你同居！」，撞破辯論台奔向對方隊伍，現場歡笑不斷也為今日逗趣的激戰過成掀開序幕。

▲學生隊左丹奴化身迷弟，辯論開始前就想跳槽。（圖／NOWnews）

首先阿樂公佈了網友民調數據，投票結果顯示支持情侶適合同居的高達69%，而認為情侶同居是個錯誤的比例則有31%，雙方差距上看七三比，也讓勝券在握的藝人隊更是火力全開。

第一輪「仙氣」辯論由氣質甜美的Lala對上台大女戰神Eri，Lala以「同居就像買車試駕」為例，點出情侶必須先透過同居生活，才能更了解彼此的生活習慣和細節，接著更以自身經歷分享，提到自己的婚姻就是因為和前夫沒有先進行同居，直到結婚後才知道對方有著亂丟髒衣物、如廁後馬桶不蓋上等習慣，尤其寶寶出生後更容易接觸到這些外在病毒細菌，這樣的生活環境更讓她無法接受，最後更哽咽表示「因為同居才發現前夫手機裡，一直有和其他女生聯絡的證據」。

▲甜美系女神Lala親曝「婚姻破碎」經歷，眾人默默聽完都被感動了。（圖／NOWnews）

備受全場期待的反方女戰神Eri，聽完Lala的血淚經驗，也忍不住收起猛烈砲火，無法靠著純粹理性的言詞攻辯，以「動之以情」的方式表示同居只是讓彼此更痛苦，同時以丹佛大學的「量化數據」指出，同居過的情侶未來的離婚率竟比從未同居過者來的高。接著更點出感情若要長久追求的是「承諾」、「責任感」，但同居卻無法真正達到目的，反而因為失去新鮮感、失去自己的生活圈而更加速感情的消彌。

第二輪辯論則是充滿了「霸氣」，由獨立女強人小甜甜張可昀對上結婚三年的談判高手關閎文，首先關閎文先是反駁Lala的「試車論」，以一句「買車試車不代表你要住在車裡啊」成為當日金句，同時提出同居反而會揭露太多醜惡，並舉近日發生一起女友丟掉男友要價20萬的《鬼滅之刃》公仔引發的情殺案為例，告訴所有人情侶適合約會、需要溝通，但完全不需要透過會消磨彼此之間神秘感的同居行為來達成。

而輪到小甜甜張可昀上場前，她首先示威指出反方有多個論點有問題，然後便以「重炮手」之姿登場，犀利嗆辣的回擊不同居是否心裡有鬼「我們不是要接受遺憾而是改變遺憾」，更模擬情侶在外約會，根本不可能看的出對方是否有暴力傾向、恐怖情人的嫌疑，連珠炮的舉例讓反方快嘴關閎文也跟著提升語速，甚至爆出青筋試圖和張可昀力爭，就連學生隊的左丹奴也被張可昀魅力折服，不斷「扯後腿」贊成正方立場。

▲重炮手張可昀出場，連環攻擊了反方論點。（圖／NOWnews）

▲本集的兩位正反大將更是在結辯前砲火全開！（圖／NOWnews）

經過正方重炮手和反方快嘴的霸氣爭論後，支持情侶適合同居的比例再度飆升至76%，而認為情侶其實不適合同居的比例則下降至24%。節目接著來到交由阿虎和左丹努兩人透回答網友QA，以「正氣」結束本次辯論環節，阿虎以「感情就像跑壘包」為例，強調同居不代表要委屈，遇到對的人就能夠持續愛情長跑，兩人的感情不會因為同居而消磨，反而能更穩定，最終以78%的支持率壓倒性的勝過反方。

▲最後藝人隊阿虎成功替正方奪得78%支持率的佳績。（圖／NOWnews）

節目尾聲主持人宋少卿也笑翻坦言，這場辯論是他看過「最勝之不武的一次」，反方除了關閎文外，女戰神Eri和機關槍左丹奴一個被Lala柔情說服、一個著迷張可昀剛猛砲火，兩名「老鼠屎」簡直是讓關閎文以一敵五。最後也感性提到不論是否同居，情侶要學會好好牽手、好好分手，能看到彼此最好的一面才是最重要的。

▲就連 宋少卿也不禁吐槽左丹奴和Eri完全是「窩裡反」。 （圖／NOWnews）

《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：楊智傑）