紐約市疫情惡化　公立學校重開不到8週又關

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白思豪（Bill de Blasio）在記者會宣布各級公立學校19日起關閉，全面採用遠距授課，「沒有人樂見這項決定，我們都感覺糟透了」。
白思豪未說明公立學校會關閉多久。他曾說，市政府在制定讓學校安全恢復開放的計畫，但以哪個指標為準仍不清楚；就算全市7天移動平均確診率跌破3%，也不會馬上恢復開放到校上課。
紐約市擁有全美最大學區，約110萬名學生就讀各級公立學校。由於夏季疫情平穩，紐約成為全美少見恢復面對面教學的城市，但最新數據顯示，仍有逾54萬名學生選擇遠距學習，許多原本打算每週到校上課1至3天的學生最後也沒進教室。
由於防疫得宜，面對面教學並非紐約新增確診病例主要來源。如今公立學校因全市確診率超標再度關閉，許多家長工作之餘照顧孩童的負擔隨之加重。
紐約市疫情回溫另一衝擊是夏季陸續恢復的經濟活動可能再度停擺。
紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在記者會預告，只要7天移動平均確診率達到3%，紐約市就會被劃入分色防疫規畫中的「橘區」。根據州政府截至17日數據，紐約市7天移動平均確診率為2.5%。
紐約州依疫情嚴重程度劃分紅、橘、黃區。如列為橘區，學校全面採用遠距授課，健身房等染疫風險高的商家須關閉，餐廳室內用餐喊卡、戶外每桌最多坐4人，大型聚會最多只能有10人參加，宗教場所可容納人數降至25人或正常值33%。（編輯：郭中翰）1091119