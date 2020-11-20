美國環保署長惠特將訪台 吳釗燮透露去年底曾致電親邀
美國環保署長惠特將訪台 吳釗燮透露去年底曾致電親邀
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-20 12:33:57
外媒報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）可望將於12月初訪台，行政院長蘇貞昌上午在立法院受訪時證實此事。外交部長吳釗燮上午赴立院受訪時說，惠勒訪台事宜正在安排當中，外交部邀請惠特來台訪問已有一段時間，他在去年年底也曾親自致電給惠勒，惠勒也表達高度來訪意願，雙方持續磋商，但因肺炎疫情影響之故，導致訪台時間延宕。
吳釗燮表示，台美的環保合作已經是很長的事情， 尤其是在2014年、前美國環保署長吉娜麥卡錫（Gina McCarthy）來台訪問時，彼此就已針對國際環保議題達成一些協議，現在也就這些協議在合作中。吳釗燮說，未來惠勒訪台後，台美雙方也會就國際環保合作議題進行磋商，但現在來訪的相關細節，還在討論中，若有定案，會對外說明，也表達高度歡迎。
媒體追問，外界稱美國官員都來台灣畢業旅行？吳釗燮表示，美國高層政府官員來台訪問，是象徵台美關係友好，過去這段時間有很多美國高層官員訪台，包括美國衛生部長艾薩（Alex Azar）與國務次卿柯拉克（Keith Krach）分別在8月與9月中旬訪台。接下來如果還有另外一位閣員來訪，代表台美關係緊密，國人會感到振奮。
外交部也發出新聞稿表示，台灣持續與美國積極強化雙方各層級及各領域的交流與合作。美方曾在2014年派遣時環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）來台訪問，美衛生部部長阿札爾（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）也在今年相繼訪台，這都彰顯台美緊密友好的合作關係。對美各層級官員來訪，我方都表達歡迎之意。外交部指出，台美就環保議題的實質合作一向十分密切，並達成諸多成果。合作項目良多，包括2014年麥卡馨來訪與台灣達成國際環境夥伴計畫（IEP）下的全球環境教育夥伴、國際電子廢棄物管理網絡、空氣品質改善專案。未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題加強合作。