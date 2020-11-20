南檢破獲野生動物盜賣集團　主嫌遭羈押

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黃銘瑩逐一釐清盜賣野生動物集團之分工及組織模式後，指揮南檢辦案支援中心檢察事務官、調查局北中南各站處、行政院農委會林務局、北中南縣市農業、動保及警察單位協助會同，分二波在全國北、中、南各地區執行大規模搜索，109年9月25日持搜索票搜索19處，傳喚陳姓男子等13人到案。
另外在11月17日，搜索18處，傳喚謝姓男子等16人到案，共計查扣保育類野生動物活體游隼4隻、黑鳶2隻；蜂鷹、鳳頭蒼鷹、領角鴞各1隻、活體領角鴞3隻、台灣藍鵲3隻、鳳頭蒼鷹2隻、黃嘴角鴞1隻、八色鳥3隻、長冠八哥3隻、山麻雀3隻、鉛色水鶇6隻、台灣畫眉7隻、台灣八哥1隻、黃領帽亞馬遜鸚鵡5隻、黃頭亞馬遜鸚哥2隻、青背山雀1隻、赤腹山雀1隻及普通狨7隻。
檢察官訊後認陳姓、歐陽姓男子2人涉犯野生動物保育法罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見獲准，查扣之保育類野生動物活體共計19物種64隻，分別暫交由相關主管機關、動物保護協會及地區收容中心安置暫養中，並持續釐清追查。
台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，本案相關買家多係認為俗稱「貓頭鷹」的領角鴞等野生動物，外型可愛或可供炫耀，因而心生佔有飼養之心，有需求就會產生供給，上游賣家藉此結合非法盜獵集團，於野生動物出沒地區布下鳥網或架設獵具進行獵捕，賣家為提供一隻活體在市場交易，過程中已犧牲無數生命。
買家飼養後，多將貓頭鷹等猛禽繫上鍊條，侷限其活動範圍，本應遨翔於天際的猛禽，無奈蜷曲於狹小空間，又因飼主不諳野生動物生活習性，於飼養過程中死亡的野生動物數量更不知凡幾，而僥倖存活的保育類野生動物，更因長期的不當飼養，毛色混沌飛羽雜亂，眼神流露盡是恐懼。
檢方呼籲民眾，「愛牠就不要傷害牠、沒有買賣就沒有殺害」，不要任意買賣飼養野生動物，以免殘害生命，自己觸法吃上官司。