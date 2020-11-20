女團晨跑換早餐超崩潰　與動物合照逼瘋成員

「狩美派女團」PER6IX，今年強勢連發2張EP，9月中再次回歸發行第2張全新迷你專輯《頑美Naughty Beauty》，近來還推出官方自製的綜藝節目《頑美的旅程》，節目即將進入第3集，女孩們原本認為的美好旅行，瞬間變成演唱會前的移地訓練，更有積分排名制度等著她們，讓6人超崩潰。 我是廣告 請繼續往下閱讀 PER6IX一大早就被房間外大聲播放的《頑美》吵醒，所有人在睡眼惺忪下整理好儀容馬上開啟晨跑挑戰，因為沒完成晨跑就不能吃早餐，為了食物每位成員都卯起來衝刺，原本落後的是團內「愛吃擔當」力安，在最後一段路程用她的長腿優勢往前衝，超過采婕及瑋玲成為第2名。PER6IX面臨的關卡重重，下一關則是得跟指定物品拍下美照後，傳到官方IG限時讓粉絲們票選，高票者獲勝。女孩們除了拿到傳統菜瓜布、水管等道具之外，竟被要求要跟民宿飼養的鵝、貓咪合照，易受驚嚇的動物們當然是不會乖乖配合，怕禽類的名慧跟瑋伶只能遠遠的跟鵝合照，一張臉苦哈哈完全不敢靠近。而家裡養狗的力安與采婕對冷酷的貓咪一點辦法都沒有，最後只能幫貓瘋狂「拍屁股」取得牠的好感，才順利將貓抱起成功合照。▲▼PER6IX面臨重重挑戰，不僅要用晨跑換早餐，還要挑戰跟動物合照。（圖／喜歡音樂提供）