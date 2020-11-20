女團晨跑換早餐超崩潰　與動物合照逼瘋成員

「狩美派女團」PER6IX，今年強勢連發2張

EP

，9月中再次回歸發行第2張全新迷你專輯《頑美

Naughty Beauty

》，近來還推出官方自製的綜藝節目《頑美的旅程》，節目

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PER6IX

面臨的關卡重重，下一關則是得跟指定物品拍下美照後，傳到官方

IG

限時讓粉絲們票選，高票者獲勝。女孩們除了拿到傳統菜瓜布、水管等道具之外，竟被要求要跟民宿飼養的鵝、貓咪合照，易受驚嚇的動物們當然是不會乖乖配合，怕禽類的名慧跟瑋伶只能遠遠的跟鵝合照，一張臉苦哈哈完全不敢靠近。