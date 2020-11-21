川普不認輸也沒用！推特：明年1月就把總統帳號轉給拜登
川普不認輸也沒用！推特：明年1月就把總統帳號轉給拜登
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-21 10:34:55
美國總統大選，隨著各州陸續駁回川普陣營訴訟，或是爭議州點票結束，答案已呼之欲出，美國多家主流媒體皆已宣稱拜登為總統當選人。知名社群網站推特也表示，不管川普認不認輸，明年 1 月 20 日的宣誓就職典禮一過，就會自動將目前專屬美國總統的官方推特帳號轉給拜登使用，其他如副總統、第一夫人的官方推特也會一併做移交。
綜合外媒報導，推特發言人表示，公司正積極準備白宮官方帳戶於明年總統就職日的移交工作，正如 2017 年所做的一模一樣，也正與國家檔案和記錄管理局密切溝通中。所有川普政府的貼文將被存檔，留下清零後的帳號交給拜登團隊。由於川普一再抗議選舉舞弊並拒絕交接，負責正式過渡進程的聯邦機構－美國總務署( GSA )遲遲未開始動作，導致拜登團隊無法訪問與政府電郵地址有關的內容，甚至不讓他們使用「.gov」作為過渡網站的網址，但推特公司的政策將使川普政府無法繼續任意使用屬於美國政府的數位資產，也反映了推特於川普時代在美國政治中具有的重要作用，以及該公司的巨大能量。
然而，擔任總統期間，川普大部分仍較常使用自己的私人推特發文，該帳號即便他卸任，也依然會歸川普本人管理，所以也有分析認為，推特公司的政策聲明對川普的影響有限。不過屆時川普的私人推特也會失去「世界領袖政策」的相關保護，變回普通帳戶；「世界領袖政策」原則上允許違反規則的推文繼續存在，不會被刪除，但會被加註警告標籤。推特表示，其代表將在未來幾個月與拜登、賀錦麗（ Biden-Harris ）的過渡政府官員會面，討論新政府如何使用推特等細節。