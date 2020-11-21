英雄市長淪替川普叫賣陰謀　外媒：朱利安尼崩壞

我是廣告 請繼續往下閱讀
他昨天在記者會上提出一連串令人愈聽愈覺離譜的說法，宣稱民主黨、媒體、甚至是委內瑞拉已故總統查維斯（Hugo Chavez）害川普連任之路失利，在沒有提供任何證據下宣揚選舉陰謀論。
他自稱握有一些選舉犯罪證據，但不會出示，但他先前提供的一些其他證據、所謂證人說法，隨即都被媒體揭穿打臉，但仍樂此不疲。
朱利安尼說：「我們有足以翻盤的證據，都是從美國公民取得的書面證詞，因涉及國安問題，恕我現在沒法講。」
「如果這明天不會上頭條，那什麼才會上頭條。」
美國多家媒體報導，儘管民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的普選票比共和黨的川普多約600萬張，選舉人票數也以超過270張當選門檻的306張領先川普232張，川普仍拒絕承認敗選。
朱利安尼附和川普道：「我們不能讓這些騙子得逞，因為他們就是在從美國人民手中偷走選舉。其實人民選擇的是川普，不是拜登。」
但朱利安尼的說法連一些共和黨同志都看不下去。馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）表示，這場記者會簡直是一場「災難」，「一方面令人震驚，另一方面也不算意外，這全是作秀」。
最近剛被川普開除的前網路安全和基礎設施安全局局長克瑞布斯（Chris Krebs）也形容，這是「美國電視史上最危險的1小時45分鐘，而且可能是最瘋狂的一段」。
「紐約時報」本週披露，為川普陣營選舉官司奔波的朱利安尼，要求的酬勞價碼為每天2萬美元，超過目前華府和紐約地區王牌律師每天1萬5000美元的收費標準，但朱利安尼否認此事，說「我從沒開口要求2萬美元」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1091121