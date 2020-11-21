明年元旦起 口罩實名制改為2周10片僅要價40元
記者賴志昶／綜合報導
calendar_today2020-11-21 16:41:22
為因應秋冬防疫，「口罩實名制」將有變革。衛福部食藥署今（21）表示，預計明年元旦起，實名制口罩將從14日9片改為14日10片，且價格也降為每片4元，並將改成統一包裝。
食藥署署長吳秀梅今下午表示，由於目前國內口罩廠商產量大增，日產量高達3500萬片，正考慮未來將統一由廠商直接包裝，以免去以往藥局、超商工作人員還要分裝的辛勞。吳秀梅指出，不僅產量大增，目前口罩原物料成本也下降，因此未來實名制口罩購買量將增加至2周10片，且每片價格也降至4元。也就是說，未來民眾只要花40元，就能買到10片口罩。
吳秀梅說，新制將在明年元旦起正式上路，不管是成人或兒童口罩都將適用；至於口罩實名制會延至何時，由於目前國際疫情仍相當嚴峻，詳細日期須將由中央流行疫情指揮中心決定。
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