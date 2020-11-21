金馬57不斷更新／納豆《同學麥娜絲》　拿下最佳男配角

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金馬57不斷更新／納豆《同學麥娜絲》　拿下最佳男配角

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 19:24:47｜update2020-11-21 20:12:58

▲第57屆金馬獎今（21日）晚頒獎。（圖／金馬影展臉書）
▲第57屆金馬獎今（21日）晚頒獎。（圖／金馬影展臉書）
第57屆金馬獎頒獎典禮今（21日）晚7點在國父紀念館盛大登場，今年國片《刻在你心底的名字》、《無聲》、《親愛的房客》、《怪胎》等不僅話題熱度夠，票房也十分亮眼，金馬亦入圍多個獎項，最大贏家為《消失的情人節》的11項，不過同時要面對如《手捲煙》、《男兒王》等海外強片壓境，究竟獎落誰家，戰況相當激烈。
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第二次入圍金馬獎的納豆以《同學麥娜絲》拿下最佳男配角獎。最佳美術設計獎由《同學麥娜絲》拿下，《消失的情人節》連拿最佳剪輯、最佳視覺效果獎，《男兒王》奪最佳造型設計獎。最佳紀錄片、最佳劇情短片分別由《迷航》、《夜更》拿下。最佳動作設計由《逃出立法院》拿下。
第57屆金馬獎得獎名單：

最佳男配角：納豆／《同學麥娜絲》

最佳動作設計：黃泰維、李紹朋／《逃出立法院》

最佳紀錄片：《迷航》

最佳劇情短片：《夜更》

最佳剪輯：賴秀雄／《消失的情人節》

最佳視覺效果：郭憲聰／《消失的情人節》

最佳造型設計：郭子勝＋Azni SAMDIN ／《男兒王》
最佳美術設計：趙思豪／《同學麥娜絲》
 
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