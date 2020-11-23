幸好我們在台灣！吳鳳表妹才剛確診　妹與外甥突喪失味覺

土耳其籍藝人吳鳳在台灣發展超過10年，也已經取得中華民國身分證，2015年和老婆Rynne結婚並育有2女，一家4口幸福美滿。近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，吳鳳17日在臉書上透露自己在土耳其的親表妹已經確診，未料不到一星期，他的妹妹跟妹妹的小孩也出現症狀，疑似中鏢。

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吳鳳透露目前妹妹正待在家中，等待檢查結果，「她跟兒子都失去味覺跟嗅覺，目前沒有其他的狀況，比較嚴重的是妹妹老公的媽媽，她年紀大聽說咳嗽很多」，坦言目前只能等來自家鄉的消息，也希望家人沒有被傳染。

「好像大家都要被傳染，但是早晚而已，去年如果有人跟我說全世界會因為疫情就崩潰的話，我應該不太會相信」，如今吳鳳卻表示，目前在國外的狀況不是太樂觀，並猜測2020年之後，會有完全不一樣的新世界，「搞不好大家要習慣跟病毒生活在一起，幸好我們在台灣，生活還是正常運作，請好好珍惜我們的土地，也請為我家人祈禱」。（編輯：侯家瑜）

▲吳鳳臉書全文。（圖／吳鳳臉書）