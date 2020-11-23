《古惑仔》的他好自虐！「無限量被爆打」慘不忍睹

香港警匪電影《無間行者之生死潛行》，集合實力派型男周柏豪、謝天華、呂良偉等共同演出，被喻為繼《無間道》之後，最讓觀眾期待的「港式臥底電影」。型男謝天華在片中，扮演警方長期安插在黑幫的臥底人員，除了鬥智之外，更要被爆打，讓53歲的他直呼是在自虐。

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謝天華是以「風火海」唱跳團體的成員出道，但後來在《古惑仔》系列電影演出，隨著電影一集拍過一集，讓他打開知名度，2009年演出高收視電視劇《學警狙擊》裡的配角，演活了黑社會臥底，鋒頭甚至搶過主角，令他在香港人氣大增，開始扶正當男主角。

▲▼謝天華是全片動作量最高的演員。（圖／華映娛樂）

這回在《無間行者之生死潛行》，謝天華再度扮演長期在黑社會臥底的警察，更靠著心狠手辣的手段，一路成為黑社會內的核心人物。但他不時面對同樣是臥底的同事，被虐殺的衝擊，和隨時徘徊在生死邊緣的壓力，讓他對臥底工作非常厭煩，不時和唯一知道他身分的長官呂良偉表達不滿，一直在正義和誘惑間拉扯，展現多層次的演技。

謝天華也是全片動作量最高的演員，不但要一對一單挑，更要在窄巷狂奔，他說：「這次拍攝動作場面真的很疲累，不但要打人，更要無限量的挨打，要被人打個不停，體力上真的是非常大的挑戰。」但他說，這次可以和演技出色的前輩呂良偉、許紹雄等有許多對手戲，還有和周柏豪互相試探鬥智，過足戲癮了，再累都值得。