牛津新冠疫苗傳好消息　有效率達70%、保護力達90%

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牛津新冠疫苗傳好消息　有效率達70%、保護力達90%

國際中心詹凌瑀/綜合報導

calendar_today2020-11-23 16:28:49｜update2020-11-23 16:29:05

肺炎疫苗
▲由英國阿斯特捷利康藥廠與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，有高達7成的受試者產生免疫力。（圖／翻攝The Telegraph）
進入秋冬後，新冠肺炎疫情再次蔓延，全球各地陸續傳出封城等措施。就在此時，國際間傳出令人振奮的好消息。據2.4萬名志願者試驗結果，英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）共同研發的代號「AZD1222」的疫苗，證實在預防新冠病毒方面，能達到70%防止人類受感染的效果。此外，接種時調整劑量，疫苗的效力最高還能達90%。
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就目前的實驗數字看來，牛津疫苗的有效率比美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）為低，它們的有效率分別為95%以及94.5%，然而，牛津疫苗價格較美國兩大藥廠的疫苗來的便宜，保存上也更加方便，能夠迅速送至全球各地，讓廣大的民眾迅速施打疫苗。
英國衞生大臣韓考克（Matt Hancock）2表示，牛津疫苗公布好消息，是非常令人鼓舞的事。英國首相強生（Boris Johnson）也在第一時間於推特發文，認為牛津疫苗在試驗中被證明如此有效一事，是令人相當興奮的消息，他指出，疫苗須進行安全測試，但這已是很好的結果。
▲英國首相強生（Boris
▲英國首相強生（Boris Johnson）於Twitter發文，認為牛津疫苗在試驗中被證明如此有效是極度令人興奮的消息。（圖／截自Boris Johnson推特）
 
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