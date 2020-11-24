影／烏魚子正當季　鹿港辦理港邊烏魚樂時節

每年冬至前後十日是捕烏魚的旺季，為迎接烏魚群的到來，鹿港鎮公所與彰化漁會將在12月6日舉行「港邊烏魚樂時節」活動，23日邀請稻江科大餐飲系副教授吳文智指導，製作獨創的「烏魚子披薩」，窯烤披薩加上烤過之後的烏魚子，散發出的香氣四溢。

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▲烏魚子料理引人垂涎。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲烏魚子料理引人垂涎。（圖／記者陳雅芳攝）

鹿港鎮長許志宏表示，有人說，鹿港烏魚子是台灣第一美味，鹿港俗諺：「小雪小到，大雪大到，冬至後十天烏魚就沒了。」當烏魚盛產期，中國東南沿海的烏魚會群集產卵洄游，路徑經過台灣海峽，到達鹿港附時，烏魚正值交配前最成熟階段，母烏的卵巢與公烏的魚鰾最飽滿，稱為正頭烏，是當季的佳肴美食。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，彰化漁會的前身也和烏魚子有關，日治時期日本人為了嚐食美味的烏魚子，1909年曾從長崎延聘烏魚子專家來鹿港教導烏魚子製作技術，設立烏魚子加工廠，催生台灣第一個漁會的產生，後來成立了鹿港漁業組合，現在為彰化區漁會，對地方影響深遠。

▲烏魚會群集產卵洄游，路徑經過台灣海峽，到達鹿港附時，烏魚正值交配前最成熟階段。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲烏魚會群集產卵洄游，路徑經過台灣海峽，到達鹿港附時，烏魚正值交配前最成熟階段。（圖／記者陳雅芳攝）

鹿港販賣的烏魚子特色是上頭帶有一塊腹肉，這樣的特徵成為鹿港在地烏魚子與進口的區別，彰化漁會每年賣出上千盒烏魚子，陳諸讚說，鹿港養殖烏魚的鮮美程度已不遜於野生烏魚，價格也比較親民，希望大家能夠多多支持在地的漁業，同時烏魚營養價值極高，多吃魚有助健康。

許志宏說，港邊烏魚樂時節活動當天安排有在地海埔國小歌仔戲演出，以及現場剖烏魚子、烏魚料理教學，來賓烏魚子披薩製作，烏魚美食品嘗、烏魚子披薩製作DIY三梯次共60個名額、漁會家政班及國樂表演等，節目相當豐富，歡迎對美食料理有興趣，喜歡海鮮的鄉親們踴躍來參加。