中職／味全龍啦啦隊也要擴編選秀　男生也可以！

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

中職／味全龍啦啦隊也要擴編選秀　男生也可以！

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 18:55:41

▲味全龍啦啦隊徵選。（圖／味全龍提供）
▲味全龍啦啦隊徵選。（圖／味全龍提供）
中華職棒新軍味全龍隊今年拿下二軍總冠軍，明年起強勢衝擊一軍賽場，最近球隊正在研擬擴編選秀，啦啦隊也要擴編！球團表示，第2屆味全龍啦啦隊即日起開放報名，目標預計錄取10人，男女不限，歡迎熱愛表演、擅長舞蹈、年滿18歲的夥伴踴躍報名，加入味全龍大家庭，帶領球迷一同熱血應援，重現早年看台上大片的紅潮氣勢，為場上奮戰龍將傳達最飽滿的支持與能量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
味全龍去年重返中華職棒後，球隊戰力積極補強，看台上後援工作也動起來，去年就曾舉辦第1屆「小龍女」海選，並找來女神Amis擔任啦啦隊總教練。在今年的二軍賽事中，每逢週末在雲林斗六的賽事，球團都安排小龍女與應援團長勛雞在看台應援，帶動現場球迷加油，在二軍交流盃賽、二軍總冠軍賽奪冠剎那，都與現場熱情球迷一同灑下紅色彩帶。1年下來，也累積團隊成員經驗，為明年登上一軍，和其他球隊啦啦隊互別苗頭準備。
味全龍啦啦隊目前有隊長琪琪、采依、米奇、梔梔、星岑、軒軒、君白、心璇共8位成員，本次擴編，目標預計再選入男女不拘共10位啦啦隊員。球團指出，徵選分3階段，即日起至12月4日網路報名書面初審，12月8日公布舞台決選名單；12月8至18日進行第2階段網路投票，12月20日進行第3階段舞台決選。

球團表示，最終決選將有線上直播，並從參與第2階段投票的球迷中，抽選3人邀請現場觀禮。評審除了有啦啦隊總教練Amis之外，還有知名主播呂佳宜，及2位球團代表，期待在專業公平的評選之下，獲得優秀的人才提升團隊戰力。

球團提到，本屆味全龍啦啦隊報名資格不侷限女孩，也歡迎喜歡舞台演出、擅長舞蹈的男性報名，在看台區和小龍女一同成為帶領球迷融入賽事氣氛的重要靈魂。

洽詢資訊

電話：02-27129896#1148張先生

信箱：Leo_Chang@wdragons.com

徵選流程

網路報名書面初審：11/23-12/04

公告入圍面試名單：12/08

第二階段網路投票：12/08-12/18

第三階段舞台面試：12/20（直播）

面試內容

自我介紹（30秒）

自編指定舞蹈（1分鐘）

隨機應援（味全龍應援曲）

加分才藝（30秒）

評分項目

舞蹈能力 25％

舞台魅力 25％

外型條件 25％

網路人氣 15％
加分才藝 10％
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀