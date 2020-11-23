中職／味全龍啦啦隊也要擴編選秀　男生也可以！

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味全龍啦啦隊目前有隊長琪琪、采依、米奇、梔梔、星岑、軒軒、君白、心璇共8位成員，本次擴編，目標預計再選入男女不拘共10位啦啦隊員。球團指出，徵選分3階段，即日起至12月4日網路報名書面初審，12月8日公布舞台決選名單；12月8至18日進行第2階段網路投票，12月20日進行第3階段舞台決選。
球團表示，最終決選將有線上直播，並從參與第2階段投票的球迷中，抽選3人邀請現場觀禮。評審除了有啦啦隊總教練Amis之外，還有知名主播呂佳宜，及2位球團代表，期待在專業公平的評選之下，獲得優秀的人才提升團隊戰力。
球團提到，本屆味全龍啦啦隊報名資格不侷限女孩，也歡迎喜歡舞台演出、擅長舞蹈的男性報名，在看台區和小龍女一同成為帶領球迷融入賽事氣氛的重要靈魂。
洽詢資訊
電話：02-27129896#1148張先生
信箱：Leo_Chang@wdragons.com
徵選流程
網路報名書面初審：11/23-12/04
公告入圍面試名單：12/08
第二階段網路投票：12/08-12/18
第三階段舞台面試：12/20（直播）
面試內容
自我介紹（30秒）
自編指定舞蹈（1分鐘）
隨機應援（味全龍應援曲）
加分才藝（30秒）
評分項目
舞蹈能力 25％
舞台魅力 25％
外型條件 25％
網路人氣 15％
加分才藝 10％