川普離翻盤更遠了 密西根州正式宣布由拜登拿下
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 07:08:30
美國總統川普於數州的選舉訴訟雖仍在持續，但打擊卻接連而來。繼日前喬治亞州宣布重新驗票無改結果、賓州上訴被駁回後，密西根州也正式宣布由拜登取得勝利，無疑是對川普陣營的另一挫敗。
綜合外媒報導，密西根州州長委員會已於 23 日投票表決，正式認證美國總統大選結果，由拜登勝出，該州 16 張選舉人票落入拜登口袋。自從大選投票日結束後，川普陣營積極以選舉欺詐、舞弊等主張，向州法院爭取推遲認證拜登於數個關鍵州的選舉結果，密西根州便是其中之一，密州在 2016 年是由川普拿下，此番卻由紅轉藍。
報導指出，密西根州州長委員會此次投票， 2 名共和黨人之一的朗格維爾德（ Aaron Van Langevelde ）加入另外 2 名民主黨人，對認證拜登當選一事投下贊成票。委員會另一位共和黨議員諾曼·希克勒（ Norman Shinkle ）則選擇棄權。
朗格維爾德週一表示，無論他是否認為應該對韋恩郡（ Wayne County ）的選舉結果進行再審核，他都必須依據州法投票通過認證，支持審核並不意味著應推遲全州的選舉結果認證：「我們絕不能試圖行使我們沒有的權力。」