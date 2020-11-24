疫苗利多、前Fed主席或任財長！美股續升 道指漲327點
疫苗利多、前Fed主席或任財長！美股續升 道指漲327點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-24 07:32:19
美國大選結果明朗化，加上英國牛津大學（ University of Oxford ）與阿斯利康製藥公司（ AstraZeneca ）共同研發的新冠疫苗也傳出好消息，美國股市週一表現不錯， 3 大指數齊漲，其中道瓊工業指數以 29591 點作收，升 327 點或 1.12% 。
23 日收盤，道瓊工業指數上漲 327.79 點，或 1.12％ ，收 29591.27 點；那斯達克指數上漲 25.66 點，或 0.22％ ，收 11880.63 點；標普 500 指數則是上升 20.05 點，或 0.56％ ，以 3577.59 點作收。分析指出，新冠疫情持續肆虐全球，但英國牛津/阿斯利康藥廠的新冠疫苗能達到 70% 防止人類受感染的效果，還能按劑量調整讓疫苗效力最高達 90% ，有助於刺激巿場氣氛；加上有消息指聯準會前主席葉倫（ Janet Yellen ）將獲拜登任命為下一任財政部長，市場對此反應正面。
對於葉倫有望成為美國史上第一位女性財政部長，外界寄望她將爭取民主共和兩黨，就新紓困方案等經濟措施達成協議，協助美國應對因新冠疫情飽受衝擊的經濟。
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