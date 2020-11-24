拜登團隊將會聯邦官員　探討疫情因應與國安議題

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國總統當選人拜登的團隊今天樂見交接團隊終於取得延宕已久的政府補助，說這一步對「平順、和平轉移權力」至關重要。
拜登團隊在聲明中說：「總務署署長已確認總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）為明顯勝出的選舉當選人，向即將上任的政府提供平順、和平轉移權力所需的資源與支持。」
「今天的決定是必須的一步，讓我們開始處理我國面臨的挑戰，包括讓疫情獲得控制，以及讓我們的經濟重返正軌。這個最終決定是決定性的行政行動，讓我們與聯邦機關正式展開交接程序。」
美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）否認她是出於政治壓力而做出這項決定。自11月3日選舉結束至今天同意交接前，她拒絕釋出總務署將交給拜登團隊的補助標準包裹。
儘管總統川普發推文說是他建議的，墨菲今天表示，同意開始將總統權力移交給拜登，「是我自己做出的的決定」。
墨菲在信中說：「我希望你們直接從我口中聽到：關於我做出的決定與宣布的時間點，我從未承受到任何壓力。這是我自己做出的決定。」
她說：「我沒有直接或間接承受到來自任何行政部門官員的壓力，包括白宮或總務署職員，要求我延後或加快做出決定。」
總務署此舉代表在明年1月20日就職前，拜登團隊將擁有執行交接的聯邦資金與官方辦公室。這也為拜登與賀錦麗收到川普能聽取的例行國安簡報鋪路。
兩名川普政府官員告訴路透社，拜登的機構檢核小組最快可在明天與川普聯邦官員開始交涉。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1091124