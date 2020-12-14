蘭陽女當家／營養午餐免費　林姿妙：我知道養小孩的辛苦

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蘭陽女當家／營養午餐免費　林姿妙：我知道養小孩的辛苦

記者康子仁/宜蘭報導

calendar_today2020-12-14 07:55:00

林姿妙
▲林姿妙表示，她曾經獨力拉拔4個小孩長大，知道家長的辛苦。(圖/康子仁攝)　　
老公早逝，獨力扶養4個小孩長大成人的宜蘭縣長林姿妙，相當重視弱勢家庭的照顧，也更能體會扶養小孩的艱辛，上任2年努力推動的政策之一，就是學童的營養午餐和書本免費，並且讓學生班班都有冷氣；最近的萊豬風暴，她也站在家長的立場，堅決反對萊豬進口。
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就任宜蘭縣長之後，林姿妙在意的，就是如何完成競選時的承諾，當別人都以為這是隨便開的支票，林姿妙已經編列了預算，可以讓全宜蘭的中小學生，中午的營養午餐免費，上課使用的書籍也不用錢，還要讓中小學班班有冷氣；曾經獨力拉拔4個小孩長大的林姿妙說，她能體會和理解家長的辛勞，希望減輕年輕人的負擔。
對於在野黨議員質疑，支應營養午餐和課本的經費，是否會對其他建設產生排擠效應；林姿妙強調，以前有的建設和預算，現在還是有，甚至做的更多，所以沒有排擠到其他預算，只要方向、政策對，「我自己也年輕過，也撫養過孩子，知道父母親的辛苦」，上台之後心心念念的，就是幫助家長，減輕他們的負擔。

回憶過去那段苦日子，林姿妙說，以前她在會計師事務所上班，每天5點半下班，就用跑的回家，老闆問她幹嘛這麼匆忙，她只能告訴老闆，「我的小孩已經沒有爸爸了，不能再沒有媽媽」；所以她要用跑的趕回家，在小孩還沒回來以前到家，讓他們知道媽媽在家等，就不會隨便往外跑，也不會變壞。

對於含有萊克多巴胺的美國豬肉明年即將長驅直入，危害國人的健康；林姿妙表示，宜蘭縣政府在106年就訂有條例，但當時沒有罰則，今年修改條例增訂罰則，已經送交縣議會審議，只要議會通過，縣府一定嚴格把關，要讓民眾吃到健康的豬肉。
 
 

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