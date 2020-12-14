蘭陽女當家／媽祖文化節交民間辦理？藍綠議員看法不同
蘭陽女當家／媽祖文化節交民間辦理？藍綠議員看法不同
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-14 07:59:00
宜蘭縣連續兩年舉辦「媽祖文化節」活動，第一年是因為「北台灣媽祖文化節」輪到南方澳南天宮主辦，縣府積極投入，第二年則由縣府主導舉辦「蘭陽媽祖文化節」，縣長林姿妙對這項活動相當重視，計畫往後每年都舉辦；不過對於舉辦方式，民進黨與國民黨議員卻有不同的看法。
「媽祖文化節」是林姿妙縣長非常重視的活動，兩年的活動她都全力投入積極參與，不但三天兩夜跟隨遶境隊伍走遍大街小巷，活動的相關細節她也相當重視。林姿妙表示，宜蘭三面環山一面臨海，漁民出海都是拜媽祖，宜蘭最適合舉辦媽祖文化節，大甲媽、白沙屯媽辦得很好，宜蘭也可以。雖然「媽祖文化節」是林姿妙縣長非常重視的活動，也希望持續舉辦，但未來是否交由民間辦理，藍、綠議員卻有不同看法。國民黨議員楊弘旻表示，「媽祖文化節」不僅是宗教活動，更是經濟活動，因為它帶動宜蘭的觀光發展，所以應該由縣政府持續主辦，不應交給民間辦理，他認為民間無力接手。楊弘旻說，宜蘭的童玩節也是每年虧錢，但它帶動的民間經濟發展卻相當可觀，同樣的道理，「媽祖文化節」縣府每年投入一千萬元的預算，它可以創造的民間經濟效益可能是五千萬甚至上億，所以應該持續由縣府來主辦。
而民進黨議員簡松樹則認為，宗教活動由公部門介入主導過於「制式」，簡松樹表示，他參加過大甲媽遶境，也參加過白沙屯媽徒步進香，深刻感受那種民眾與神明的連結，宜蘭兩年的「媽祖文化節」他也都有參與，簡松樹說，宜蘭的媽祖文化節，只有在「傳香點」的地方才有動員的人潮，其他時間都是車輛在遶境，完全感受不到民眾與神明的連結，這點與大甲媽與白沙屯媽相差可謂十萬八千里。他建議這項宗教活動應該讓民間團體去發揮，政府部門只要在後面支持就可以了。
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