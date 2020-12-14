蘭陽女當家／沒有獨厚「媽祖」　林姿妙將辦聖誕系列活動

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蘭陽女當家／沒有獨厚「媽祖」　林姿妙將辦聖誕系列活動

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-12-14 07:57:00

宜蘭縣長林姿妙表示，任何宗教都給予尊重，十二月底將與基督教教會合辦聖誕節系列活動
▲宜蘭縣長林姿妙表示，任何宗教都給予尊重，十二月底將與基督教教會合辦聖誕節系列活動。（圖／記者李清貴攝,資料照)
宜蘭縣長林姿妙上任後連續兩年舉辦「媽祖文化節」活動，受到各界矚目。不過，卻也引來為何「獨厚」媽祖的質疑？對此，林姿妙表示，任何宗教都給予尊重，十二月底將與基督教教會合辦聖誕節系列活動。
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林姿妙就任宜蘭縣長後連續兩年舉辦「媽祖文化節」活動，第一年是因為「北台灣媽祖文化節」輪到南方澳南天宮主辦，宜蘭縣政府給予大力支持，各界也非常配合，八十八艘漁船與媽祖神像從南方澳出發，繞行海上到頭城烏石港上岸，再接續三天兩夜的陸上遶境。林姿妙更是全程參與走遍大半宜蘭。
第二年則由宜蘭縣自行舉辦「蘭陽媽祖文化節」，由羅東震安宮主辦，縣府同樣給予大力支持，林姿妙依舊全程參與走完三天兩夜遶境，她對「媽祖」的虔誠很多縣民都看在眼裡，不過，由於身為一縣之長，一舉一動備受關注，有人就提出何以縣長獨厚「媽祖」？對此，林姿妙表示，任何宗教她都給予尊重，「心誠則靈」，十二月底即將與縣內基督教團體合辦聖誕節系列活動。

林姿妙說，與基督教一起舉辦的聖誕節系列活動，目前正由各教會規劃當中，勢必也是一個相當受矚目的活動。

據了解，縣府與基督教教會合辦的活動名稱為「2020愛在聖誕，愛在宜蘭」，將從12月20日的「點亮宜蘭 迎聖誕」點燈活動開始，地點在宜蘭縣政府廣場；另外，12月24日在羅東市區有「平安夜」聖誕燈車遊行；12月25日在宜蘭市區則是安排「聖誕夜」聖誕燈車遊行；12月26日在宜蘭運動公園體育館前廣場則有「歡樂蘭陽 愛聖誕」音樂晚會與聖誕市集活動。
 

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