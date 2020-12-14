蘭陽女當家／「吃飯免錢」排擠預算 藍議員認誤導民眾
蘭陽女當家／「吃飯免錢」排擠預算 藍議員認誤導民眾
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-14 07:56:00
宜蘭縣長林姿妙上任後力推她在競選縣長時的重要政見「國中小學童免費營養午餐」，這項措施遭民進黨議員指排擠其他預算，對此，國民黨議員楊弘旻不表認同，他說，如果要說排擠預算，之前民進黨執政所累積下來的負債，現在每年要還四、五億，這又排擠了多少預算！
「國中小學童免費營養午餐」是林姿妙競選宜蘭縣長的重要政見，林姿妙表示，她之所以推動這項政策，是因為她年輕時要照顧四個小孩，深知為人母親的辛苦，為了減輕年輕人的負擔，所以力推「免費營養午餐」。不過，這項政策卻被民進黨議員質疑排擠原本既有的預算，對此，國民黨議員楊弘旻有不同看法，楊弘旻表示，「國中小學童免費營養午餐」是林姿妙縣長競選時的重要政見，她當選上任後積極推動，而這項政策最大的受益者是年輕夫妻，因為他們在生兒育女時會考慮到教育經費的問題，這項政策能夠鼓勵生育、增加生育率。楊弘旻說，有民進黨議員說「免費營養午餐」會排擠預算，這完全是一種誤導的說法，因為既然已經依據「預算法」編列到年度預算裡面，就沒有所謂「排擠」的問題。他說，林姿妙就任宜蘭縣長後，除了力推她競選時的重要政見「免費營養午餐」，對於鐵路高架、台二線頭城至福隆高架等交通建設也是積極推動，為此還親自多次親赴中央爭取經費，而縣府也編列配合款，因此，根本沒有所謂排擠預算的問題。
楊弘旻指出，宜蘭縣負債兩百多億，要掌理縣政本來就不容易，因為一年要還還四、五億的債務，而這些債務是之前民進黨執政累積下來的，如果要說「排擠」，那又排擠了多少預算？楊弘旻說，很多問題要「理智探討」，不要被一些似是而非的說法所誤導。
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